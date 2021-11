General Motors advirtió que México dejaría de ser un destino para invertir por falta de un marco jurídico enfocado en la producción de energías renovables .

Fue José Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general en General Motors de México, quien dijo que el país dejará de ser un destino para la inversión sin este marco jurídico.

“Si no existe un marco jurídico en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar en su misión de ser cero emisiones y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, ya no va a ser un destino para la inversión”.

José Francisco Garza Rodríguez