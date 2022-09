Estos son los trabajos con las peores condiciones laborales en México, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Las profesiones a las que se refiere la Conasami que tienen las peores condiciones laborales son:

Estos trabajos, de acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos, están calificados con una puntuación baja en su Índice de Condiciones de Empleo (ICE), que mide la vulnerabilidad de cada una de las ocupaciones.

La Conasami, de acuerdo con el ICE, contempla cuatro dimensiones para determinar mejores o peores trabajos que son:

La puntuación va de 0 a 100, donde los valores más cercanos a 0 indican más vulnerabilidad y conforme se incrementan los puntos, significan mejores condiciones laborales.

En este sentido, las personas con profesiones como traductores e intérpretes, sociólogos, dependientes de comercios y conductores de camiones, que es un oficio, tienen una puntuación de 46.

En tanto que fotógrafos, cantantes y diseñadores gráficos, tienen 42, 41 y 40 puntos en el ICE, respectivamente. Mientras que las personas con oficio albañil tienen 40.5 puntos.

Los escultores y deportistas tienen una puntuación de 38, casi como las personas cargadores por propina, que registraron 37 puntos en dicho índice.

La Comisión de Salarios Mínimos indicó que para determinar un mejor o peor trabajo en México, el ICE considera situaciones como que los trabajadores tengan un contrato por escrito.

Así como seguridad social y otras prestaciones: vacaciones, aguinaldo, utilidades o caja de ahorro.

Luis Felipe Munguía, presidente de Conasami, aseguró que muchas de las actividades que están en la parte baja del ranking de profesiones y trabajos las desempeñan personas que están autoempleadas o son informales.

“Cuando tienen esta condición de informalidad, no tienen acceso a seguridad social, no tienen pensión y esto baja muchísimo en el ranking. No tienen ni contrato, ni ningún sindicato, ni ninguna prestación adicional como aguinaldo o vacaciones”.

Luis Felipe Munguía, presidente de Conasami