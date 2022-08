A través de TikTok, un usuario acusó al senador Ricardo Velázquez Mota de plagiar la iniciativa para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas en México.

La iniciativa para reducir la jornada labora en México rápidamente se hizo viral, pero no fue producto del trabajo del senador de Morena por Baja California Sur sino del plagio a un joven economista.

En un video que circula en TikTok, un mexicano solicitó ayuda para difundir que el senador Ricardo Velázquez plagió su iniciativa enviada al Parlamento Juvenil como una prueba de ingreso.

La iniciativa que el joven refiere en TikTok es la presentada hace aproximadamente una semana, en donde Ricardo Velázquez planteó el reducir la jornada laboral en México, de 8 a 6 horas diarias.

Además, en dicha iniciativa, la cual ha recibido respuesta favorable por los mexicanos y las mexicanas, también se proyecta el subir los días de vacaciones a mínimo 15 días a los trabajadores que tienen un año trabajando en la empresa y/o institución.

A través de TikTok, el usuario palevill27 acusó al senador Ricardo Velázquez de plagiar su iniciativa, en donde planteó la reducción de horas a la jornada laboral mexicana.

Según lo dicho por el joven, en su intento por ingresar al parlamento juvenil le solicitaron realizar un video con una propuesta de iniciativa legislativa sobre lo que ellos quisieran.

En ese sentido, la propuesta que él presentó fue sobre la reducción de horas en la jornada laboral mexicana, proyecto que, de acuerdo con sus palabras, tenía acceso público ya que lo tuvo que subir a YouTube.

Según señaló el mexicano, él subió el video en donde explica su iniciativa el 12 de agosto, y una semana después el senador Ricardo Velázquez habría presentado dicha iniciativa al Senado de la República.

Lo que le pareció algo extraño, pues el joven había enviado la misma iniciativa al Senado Juvenil

“Mi iniciativa justamente era de una reducción en la jornada laboral, y aquí es donde está lo interesante, que para aplicar, bueno, yo mande mi video para aplicar al parlamento juvenil el 12 de agosto y literalmente una semana después de que yo subo este video con mi iniciativa un amigo que me ayudó a grabar el video me manda un mensaje y me dice: ‘oye tu iniciativa salió en las noticias, checalo’.

Y dije, no, pues qué es lo que está pasando, ¿no?

Veo las noticias y me doy cuenta que la iniciativa con la que quería participar yo en el parlamento del Senado juvenil ya la había propuesto este senador. La cosa extraña es que la propuso días después de que yo mando mi video al parlamento juvenil.”

