Ante las acusaciones debido a su supuesta labor como cabildero en el debate de la reforma eléctrica, Enel aclaró que Paolo Salerno no es empleado, ni socio de la empresa.

Por medio de un comunicado, la empresa Enel Green Power México se deslindó de Paolo Salerno al asegurar que no existe ninguna relación entre ambos.

El comunicado fue compartido en Twitter por el propio Paolo Salerno, quien destacó que la publicación se hizo para “despejar cualquier duda” sobre las acusaciones por su supuesta labor como cabildero.

El comunicado de Enel destaca que ante los señalamientos alrededor de Paolo Salerno, se aclara que no existe ninguna relación con él, pues no es cabildero ni empleado ni socio.

Debido a ello, Paolo Salerno resaltó que se puede despejar cualquier duda sobre los señalamientos que lo acusan de cabildear a favor de Enel, en torno a la reforma eléctrica.

Sobre lo ocurrido, este 13 de abril Paolo Salerno fue entrevistado por el periodista Javier Solórzano, y ante los cuestionamientos, insistió en que no tiene ninguna relación con Enel.

Al señalar que se le ha acusado de fungir como cabildero, Paolo Salerno resaltó que no trabaja ni para Enel, ni para ninguna otra empresa italiana o de otro país.

Así lo sostuvo al referir que él cuenta con su propio despacho, por lo cual insistió en que no se desempeña como cabildero de ninguna empresa, ni busca presionar a nadie.

“Yo no soy ningún cabildero. Yo no trabajo con ninguna empresa italiana. Han dicho que soy socio de empresas italianas, que soy empleado de empresas italianas. Ni de italianas, ni de otras, yo tengo mi despacho. No soy ningún cabildero de nada, ni de nadie”