El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la presencia de Paolo Salerno en la Cámara de Diputados representa las fuertes presiones y hasta cañonazos de dinero para que no se vote a favor de la reforma eléctrica.

Durante la conferencia mañanera del 13 de abril, AMLO acusó a Paolo Salerno de ser “una especie de coyote” de empresas extranjeras que no quieren la reforma eléctrica que él y su gobierno proponen.

AMLO comentó que la votación sobre la aprobación de la reforma eléctrica del domingo 17 de abril será muy importante, pues se conocerá que los diputados están bajo fuertes presiones de corporativos extranjeros.

AMLO dijo que el pasado 12 de abril Paolo Salerno se metió de manera descarada a la Cámara de Diputados y se sentó en un curul al lado de una diputada, además, cuestionó su presencia en la sede legislativa.

AMLO agregó que el trabajador de Enel Power Group , (compañía eléctrica italiana) cargaba un portafolio, del que desconoce su contenido.

“De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que el portafolio lleve dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿qué hace sentado junto a una diputada?”

