Profeco: Denuncian a Sabritas por bolsa de Doritos que contenía menos producto

Un usuario de Twitter denunció ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a la empresa Sabritas por una bolsa de Doritos que pesaba menos de lo que indica el empaque.

A través de fotos compartidas, el usuario mostró cómo la bolsa de Doritos Nacho contenía menos producto que lo que debería contener normalmente.

Si bien el empaque indica que el contenido pesa 54 g , el usuario se dio a la tarea de pesar la bolsa en una báscula, misma que mostró un peso de 39 g .

Es decir, la bolsa reportada por el usuario contenía casi un 30 % menos producto que el indicado.

Por lo que el usuario en su denuncia etiquetó la cuenta de la Profeco para que sea atendida esta situación irregular.

Por su parte, Grupo PepsiCo —empresa encargada de la comercialización de Doritos en México— respondió a la denuncia del usuario con la cuenta @PepsicoTeOye_MX.

Esto con el fin de ofrecerle dar seguimiento y atención precisa a la denuncia de la bolsa con presunto producto menos que el indicado.

A pesar de que Pepsico ofreció darle seguimiento al reporte, el usuario afirmó ser ignorado tras enviar un mensaje a la cuenta.

“Ya les envié mensaje pero fui ignorado, gracias”, dijo el usuario.

Tras la denuncia de la situación, la Profeco se pronunció al respecto después de tres días.

La Profeco únicamente le sugirió al usuario acudir con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y presentar su denuncia sanitaria.

El usuario señaló que tras la denuncia, Pepsico se comunicó con él y le ofrecieron “reparar” el daño y enviando a casa una botana nueva, pero el joven rechazó la propuesta .

En Twitter, otra usuaria denunció en redes que le sucedió la misma situación con la marca Doritos de Sabritas.

En un tuit, la usuaria relató cómo fue que reportó a Pepsico la misma situación: su bolsa traía menos producto que el indicado en el empaque.

En su publicación, la internauta acusó que al abrir la bolsa Doritos de Sabritas esta contenía solamente cerca de 6 frituras .

Por lo que decidió reportar la situación a Pepsico y le pidieron mandar datos contenidos en la bolsa como el número de lote, fecha, entre otros.

Sin embargo, al mandar toda la información solicitada por Pepsico, la empresa le respondió que estaba dudoso el reporte, argumentando que ellos tienen estándares de calidad y ese tipo de bolsas se desechan .

“Me paso, literal solo traía como 6 doritos, veo que son de los mismos, me pidieron que les mandara el número de lote,fecha etc etc ..les mande todo...me llamaron y literal me dijeron...pues no creo porque tenemos estándares de calidad y esto es raro y yo así de…”

Denuncia en redes