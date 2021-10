Coparmex le responde a Manuel Bartlett: es falso que los empresarios no paguen

México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le respondió a Manuel Bartlett, quien dijo que los empresarios no pagan impuestos y no invierten en México.

Lo anterior luego de que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, descalificará al sector privado asegurando que las grandes empresas pagan menos luz.

En ese sentido, a través de un comunicado, la Coparmex manifestó contribuir a la generación de energías limpias, que para la energía sea para los usuarios finales más barata y menos contaminante, contrario a lo que dice Manuel Bartlett.

“Los empresarios de México hemos actuado en el marco de la ley, hemos invertido y confiado en nuestra Nación para contribuir a la generación de energías limpias.” Coparmex

En ese sentido, la Coparmex expuso que afirmar que los empresarios no pagan y no invierten, “es falso” y que este tipo de acusaciones irresponsables no abonan al crecimiento de nuestro país. Esto por los dichos de Manuel Bartlett.

“Estas imputaciones irresponsables, en contra de un sector, no abonan al crecimiento de nuestro país y al interés común de impulsar el avance de la industria eléctrica”. Coparmex

Empresarios a favor de que exista una regulación firme en materia energética, asegura Coparmex

Además, la Coparmex aseguró que el sector privado no está en contra de que exista una regulación firme en materia energética, sino más bien se encuentra a favor de que los mexicanos reciban un servicio de mayor calidad y a un mejor precio.

Objetivo, el cual los empresarios consideran que a corto plazo resulta imposible para la CFE, puesto que no cuenta con recursos para invertir en generación, transmisión, distribución y comercialización.

“Esperamos que el Estado continúe siendo garante de la electricidad para los mexicanos; sin embargo, sí estamos a favor de que los mexicanos contemos con un servicio de mayor calidad y a un mejor precio, lo que en el corto plazo resulta imposible para la CFE, pues no cuenta con recursos para invertir en generación, transmisión, distribución y comercialización”. Coparmex

Coparmex extiende un llamado a la colaboración respetuosa entre el sector público y privado

La Coparmex reiteró su disposición al diálogo así como al trabajo conjunto con la CFE para impulsar el desarrollo de México, haciendo un llamado para que el sector público y el sector privado tiendan las bases de una colaboración respetuosa.

En ese aspecto, Coparmex extendió una invitación hacía ambos sectores para dejar de lado las diferencias y conflictos, a fin de que se asuma como obligación encontrar soluciones a los grandes desafíos en México.