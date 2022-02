Con drones, coadyuva Seguritech Privada a reforzar seguridad en el país

Una de las últimas innovaciones de Seguritech Privada reside en el uso de drones para responder de manera pronta ante emergencias o delitos.

Con estas innovaciones la empresa se ha distinguido por ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a seguridad que resultan altamente útiles.

Cabe recordar que los drones son aeronaves con autonomía y capacidad de vuelo diurno y nocturno para el monitoreo en espacios de difícil acceso.

En este sentido, hay una clasificación más detallada por sus usos. Los especialistas de Seguritech Privada dividieron el uso de los drones en cuatro grupos:

Fotografía

Vigilancia, Investigación, Policía y Militar

Topografía, Construcción e Inspección

Agricultura

No hay tecnología que supera a drones: Seguritech Privada

Los expertos señalaron que no existe otra tecnología capaz de tener una cobertura como la que alcanzan los drones, sobre todo si se toman en cuenta factores como tiempo y área a vigilar.

Seguritech Privada: Drones son complementos para tecnología y humanos

No obstante, puntualizaron que ello no significa que sea el reemplazo de alguna labor, herramienta u oficio sino un complemento con otros elementos tecnológicos y humanos para alcanzar una mayor efectividad.

En México, antes de la pandemia, se estimaba que el mercado global de drones representaba el cinco por ciento del total, de acuerdo con datos de PwC.

De la misma manera, se fijaba en 127 mil millones de dólares por año el monto utilizado en soluciones con utilización de drones en diversas industrias, de acuerdo con el informe ‘Clarity from above: Leveraging drone technologies to secure utilities systems’.

Los drones de Seguritech Privada están alineados a las legislaciones nacionales e internacionales y pueden integrar a su carga:

Armamento

Radares sensores (ISR)

Cámara óptica

Cámara térmica

EO/IR

Faro

Laser Ranger Finder (LRF)

Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR)

Repetidor de telecom/IOT

Detector de gas

Los expertos en Seguritech Privada apuntaron a que el mercado de drones va seguir avanzando en los siguientes años pues se han convertido en un factor clave dentro de la conjugación de la tecnología para la vigilancia policial y los programas de prevención del delito.