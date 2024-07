Tras varios años como una de las favoritas de los consumidores, la promoción del código de boletos Cinépolis 2x1 terminó el pasado 23 de julio de 2024.

Los poseedores de tarjetas Mastercard ya no podrán solicitar el código de boletos Cinépolis 2x1, por lo que ahora tendrán que pagar precio completo.

Algo con lo que muchos no están de acuerdo, pues se trataba de uno de los beneficios más atractivos que tenía la alianza de Mastercard y Cinépolis.

Sin embargo, hay otra manera de conseguir tu 2x1 en boletos, aunque eso implica suscribirte a uno de los programas del cine.

Cinépolis (Cinépolis)

¿Cómo sacar los boletos Cinépolis 2x1?

Para sacar los boletos Cinépolis 2x1, ahora deberás de suscribirte al Club Cinépolis, el programa de beneficios que tiene el cine desde hace tiempo.

Podrás conseguir tus boletos Cinépolis 2x1 en cualquiera de los niveles de Club Cinépolis, además de que la suscripción no tiene costo y se puede hacer presencial, en app o internet.

Ahora bien, hay ciertas diferencias con el código, pues la promoción sólo aplicará en días selectos.

Solo podrás sacar boletos al 2x1 durante todo el mes de tu cumpleaños o los días martes; si lo quieres hacer en otra fecha distinta, no lo podrás hacer.

Club Cinépolis (Especial)

¿Por qué ya no existe el código de boletos Cinépolis 2x1?

Si sigues dudando; NO, no es una broma ni información falsa, el código de boletos Cinépolis 2x1 con Mastercard ya no existe.

Muestra de ello es que si vas a la página de Mastercard de los código de boletos Cinépolis 2x1, menciona que el portal ha desaparecido.

Esto a pesar de que en Cinépolis aún te da la opción de meter el código de la promoción, aunque si introduces el de 2023 no te lo hará válido y no hay uno nuevo.

No se dieron a conocer las razones del por qué se acabó esta promoción, pero muchos clientes sospechan que fue precisamente para darle apoyo al Club Cinépolis.

Boletos Cinépolis 2x1 (Especial)

Con información de Mastercard y Cinépolis