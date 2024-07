Uno de los coleccionables más preciados serán los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis.

Los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis están basados en el famoso póster de la película, que muestra un colgante de dos piezas que se unen para formar un corazón.

Muchos ya esperaban estos accesorios y por fin están llegando a los cines de nuestro país, aunque no serán tan fáciles de conseguir.

Pues dependerán mucho de tu suerte y habilidades con las máquinas tragamonedas de garra. A continuación, te explicaremos bien en qué consiste esto.

Deadpool y Wolverine (@thehughjackman / Instagram)

¿Cómo conseguir tus collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis?

Para obtener tus collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis vas a tener que hacer lo siguiente:

Ve a un Cinépolis

Busca la máquina de garra de Deadpool & Wolverine

Muéstrale al encargado tu preventa de la película (tiene que ser para ese complejo en particular)

Con esto podrás jugar para ganar uno de los collares

Los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis están divididos en dos, los rojos son de Deadpool y los amarillos de Wolverine.

Toma en cuenta que tendrás una oportunidad por boleto de preventa; es decir, si compraste una entrada tendrás un juego.

No podrás jugar si no tienes preventa y no habrá segundas oportunidades, sólo las que dicten las entradas que tengas.

¿Dónde están las máquinas de garra con los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis?

De momento, las máquinas de garra con los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis sólo están en muy pocos complejos.

Hasta donde se ha reportado, fans solo han visto las máquinas de garra con los collares de Deadpool & Wolverine en Cinépolis en estos cines:

Perisur

Mitikah

Metepec

Monterrey (Cumbres)

No obstante, se espera que estas máquinas estén disponible en todos, o por lo menos la mayoría de complejos Cinépolis.

No hay detalles de cuándo van a ser retiradas, aunque todo indica que se mantendrán las primeras semanas de la película o hasta agotar existencias.

Cinépolis (Cinépolis)

Con información de Coleccineando