Pese a la larga historia que tiene Coca-Cola como patrocinador de los Juegos Olímpicos, de París 2024 en esta ocasión, los expertos de la salud no están de acuerdo con su participación por una sencilla razón.

La relación de Coca-Cola como patrocinador de los Juegos Olímpicos data desde 1928, siendo el más antiguo de sus participantes, al cual le otorga un aproximado de 20 millones al año.

Inclusive, la fecha de los primeros Juegos Olímpicos en la época moderna y la creación de Coca-Cola no tienen mucho tiempo de diferencia, ya que el evento se retomó en 1896, la refresquera comenzó en 1892.

Coca-Cola no debería patrocinar los Juegos Olímpicos: Expertos de la salud

Si bien Coca-Cola es patrocinador de los Juegos Olímpicos desde hace casi un siglo, los expertos de la salud determinan que no es una relación que tenga afines comunes.

Y es que el neuroendocrinólogo Robert Lusting recuerda que “todas las bebidas azucaradas son malas”, como Coca-Cola son productoras de diversas enfermedades, como diabetes mellitus tipo 2.

Igualmente, en el artículo The British Medical Journal Health, publicado por Trish Cotter y Sandra Mullin, señalaron que las bebidas azucaradas como los productos que vende Coca-Cola no tienen ningún beneficio nutricional.

A esta opinión se suman lo expresado por Emilia Gómez-Pardo en “Tampoco es el fin del mundo”, que declaró sus paralelismos con el tabaco y Coca-Cola solamente es “un ultraprocesado más” que produce cáncer.

“The Coca-Cola Company es una empresa integral de bebidas comprometida con refrescar el mundo y marcar la diferencia”. Juegos Olímpicos y la descripción de Coca-Cola como patrocinador

Por lo mismo, organizaciones como Center for Science in the Public Interest solicitan que Coca-Cola ya no sea patrocinador de los Juegos Olímpicos, ya que perjudican la visión del deporte.

Además, los Juegos Olímpicos se convierten en cómplices de la intensificación de lo que Trish Cotter y Sandra Mullin llamaron “una epidemia mundial de mala nutrición”, mencionando también el daño ambiental.

Coca-Cola (Pixabay)

Estos son los daños de Coca-Cola en la salud y la razón por la que no debería patrocinar los Juegos Olímpicos

“¿Tomar refrescos de cola causa algún daño en los riñones?” Es una pregunta que responde el sitio de Coca-Cola, señalando que no y que la información carece de bases.

Añaden que las bebidas de Coca-Cola “no contienen ninguna sustancia que dañe tu salud”, sin embargo, expertos de la salud difieren con el comentario del patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos.

El neuroendocrinólogo ya citado señala que Coca-Cola es de los refrescos más atroces, pese a los intentos de la marca por promover el ejercicio físico, independiente de los Juegos Olímpicos y el evitar que se consuma por menores.

Y como ya se mencionó, tiene diferentes repercusiones, ya que Coca-Cola provoca las siguientes enfermedades:

Diabetes

Obesidad

Hipertensión

Cáncer

Hígado graso

Demencia

Cardiopatías

Intestino permeable

Además del exceso de azúcares o sustitutos, contiene dosis altas de cafeína, que ambos provocan adicción y una sobre estimulación del sistema nervioso, por lo que la Coca-Cola puede provocar también:

Estrés

Trastornos del sueño

Debilidad en los huesos por ácido fosfórico

Anemia

Gastritis

Igualmente, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor indica que Coca-Cola, el refresco insignia de la compañía, es “una grave distorsión de nuestros hábitos alimenticios”.