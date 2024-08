⏳🌿



As #olimpíadas de Paris esta mostrando ao mundo que a França não é nenhum exempl0 de cuidado com o meio amb1ente.



Essa é a qualidade da água do rio Sena..um esgot0 a céu aberto..mas claro..o Sr. Macr0n..está mais preocupado é com a am@zônia!



