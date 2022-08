Un nuevo método de estafa fue denunciado en redes sociales, esta vez por una usuaria de CitiBanamex, quien descubrió que los estafadores usaron su banca móvil para robar.

La usuaria de Twitter @Mosquirrina compartió que recibió una llamada desde el número de CitiBamanex, donde le alertaron del ingreso a su banca móvil desde u n dispositivo desconocido.

Sin embargo, las instituciones bancarias han alertado que nunca realizan llamadas desde el número que aparece en el reverso de las tarjetas , debido a que este es un conmutador que funciona para la atención al cliente.

Ayer a las 4:31 pm me llamaron del número de @Citibanamex, el que viene en el reverso de las tarjetas. Me indicaron que alguien había intentado entrar en mi banca en línea desde un dispositivo desconocido y que no me preocupara. pic.twitter.com/8QNepsbqhT — Mosquitín (@Mosquirrina) August 4, 2022

Desde número de CitiBanamex alertan supuesto uso de banca móvil y comienzan la estafa

De acuerdo con la cliente de CitiBanamex, el pasado 3 de agosto recibió una llamada desde el número del banco para alertarla sobre un supuesto uso de su banca móvil desde un dispositivo desconocido.

Al ver el número, decidió confiar en la llamada, donde una mujer le indicó que iniciarían con una revisión, debido a que había un movimiento hecho desde desde otro dispositivo.

“Ayer ( 3 de agosto)a las 4:31 pm me llamaron del número de @Citibanamex, el que viene en el reverso de las tarjetas. Me indicaron que alguien había intentado entrar en mi banca en línea desde un dispositivo desconocido y que no me preocupara” @Mosquirrina

La mujer, quien se hacía pasar por una asesora de CitiBanamex, le pidió ingresar a su banca móvil para verificar los movimientos.

Al ingresar, notó que había un cargo por 110 mil pesos hecho a su tarjeta de crédito, indicó que el movimiento no lo hizo ella pero la mujer la tranquilizó y le dijo que bloquearía el acceso a su aplicación.

(@Mosquirrina / Twitter)

“Me pidieron entrar a mi banca en línea para verificar que todo estuviera en orden y estar pendiente de los avisos de cargos no reconocidos. Al ingresar al portal de inmediato me llegó una notificación: habían hecho un cargo por $110,000 en mi tarjeta de crédito” @Mosquirrina

Estafadores tenían acceso a la banca móvil de si víctima; podían ver todos sus movimientos

Durante la misma llamada, la mujer le indicó cada uno de los cargos hechos a su tarjeta de CitiBanamex del mes anterior, es decir, tenían acceso a su cuenta bancaria desde la banca móvil .

Mientras estaban en este supuesto proceso de revisión, los 110 mil pesos pasaron de la tarjeta de crédito a la de débito , y por el miedo de que lo retiraran, quiso cambiar la contraseña de la aplicación, pero el sistema no se lo permitió.

“La mujer me dijo de nuevo que no me preocupara. Ella estaba para ayudarme” @Mosquirrina

Antes de finalizar la llamada, la mujer le dio su nombre completo y un supuesto folio del reclamo hecho, luego, aseguró que llamaría al siguiente día a las 9:00 horas.

Además, la supuesta asesora del banco le explicó que, por seguridad, no debía volver a entrar a la banca móvil de CitiBamanex y no hablara con nadie.

“Me dio su nombre completo y un folio. Quedó de llamarme hoy a las 9:00 am e insistió en que, por seguridad, no hablara con nadie, ya no entrara a mi cuenta y esperara a que se comunicara conmigo” @Mosquirrina

(@Mosquirrina / Twitter)

Descubre método de estafa tras llamar a CitiBanamex

Luego de terminar la llamada, decidió marcar al número de atención de CitiBanamex, donde le dijeron que n o le habían llamado.

Al entender que había sido víctima de una estafa, pidió que le cancelaran desde las tarjetas, hasta el acceso a la banca móvil y el token pero las llamadas se cortaban antes de que pudiera terminar los trámites.

(@Mosquirrina / Twitter)

“Me dolía la espalda, la garganta, la vida… de pensar que en esos minutos alguien podía estar sustrayendo ese dinero que NO ERA MÍO y que yo iba a tener que pagar” @Mosquirrina

Al día siguiente, siguió la sugerencia de acudir al banco para regresar los 110 mil pesos que habían pedido, a “meses sin intereses”, para no generar intereses.

Alrededor de las 9:00 horas del 4 de agosto, le volvieron a llamar, tal como había prometido la mujer que “quería continuar engañándome”.

“Supongo que lo siguiente era hacerme transferir los 110 mil pesos a otra cuenta. La mandé a la chingada t corrí al banco” @Mosquirrina

Usuaria denuncia: Trabajadores de Citibanamex podrían estar coludidos en la estafa

La usuaria acudió a la sucursal de Narvarte de Citibanamex con la intención de regresar el dinero.

Ahí le explicaron que alguien entró a su banca móvil y pidió prestado el dinero a meses sin intereses y sólo les había hecho falta transferirlo a otra cuenta

Sin embargo, los trabajadores del banco le sugirieron hacer uso del dinero, pues de todas formas tendría que pagar el 11% de intereses más IVA por la disposición del efectivo.

Esto significan 12 mil pesos más, que irían directamente a las ganancias del banco, por lo que cuestionó quién recibió la comisión por los 110 mil pesos pedidos desde su tarjeta de crédito.

(@Mosquirrina / Twitter)

Además, alertó que efectivamente el cargo se realizó el 4 de agosto desde la banca móvil de CitiBanamex por lo que aseguró, algún empleado del banco está coludido en la estafa.