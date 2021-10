Buenas expectativas para Gruma en Estados Unidos

La compañía mexicana Gruma sigue consolidando su presencia en Estados Unidos, su principal mercado fuera de México, donde las expectativas hacia los siguientes meses son favorables, ligadas a un incremento en la demanda de los consumidores y a una mayor oferta de productos como parte de la estrategia para atender las necesidades de la población.

Luis Alvarado, especialista en Mercado de Capitales de Banco Base , refirió que “cerca del 70 por ciento de los ingresos de la compañía, provienen del extranjero y gran parte de ellos derivan de las operaciones en Estados Unidos, donde los resultados de Gruma han sido resilientes y favorables aún con el contexto social asociado a la pandemia por Covid 19″.

En este sentido, refirió que muchas de las empresas que mostraron una alta resiliencia durante el periodo de confinamiento por la pandemia, en 2020, han registrado en este año una reducción significativa en sus ingresos, ventas y utilidades. Esto debido a que el año pasado incrementaron sus volúmenes de ventas e ingresos por el confinamiento, lo que generó una base comparativa más alta que se traduce en disminuciones al tomar en cuenta el 2021, cuando las actividades están en proceso de normalización.

No obstante, este no es el caso de Gruma, líder mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps, ya que, al cierre del tercer trimestre de 2021, la compañía registró un aumento de 4.2 por ciento en su volumen de ventas, a 388 mil toneladas métricas, impulsado por una mayor demanda de clientes de los sectores industrial y minorista, ya que la economía continúa reabriendo y algunos de ellos se preparan para una temporada de altas ventas en línea con sus propios ciclos de negocio.

Incrementan ventas de Gruma en Estados Unidos

Asimismo, el canal minorista de tortilla continúa en niveles históricos por una fuerte base de clientes generada en los últimos años, y principalmente por la demanda de la línea de productos ‘Better For You’, la cual ha sido extremadamente bien recibida por el mercado estadounidense. En este sentido, las ventas netas subieron seis por ciento a 13 mil 389 millones de pesos debido al mayor volumen de ventas y a una mejor mezcla de ventas en el negocio de tortilla.

“Las operaciones en la división de los Estados Unidos fueron respaldadas por una base estable de clientes en el canal minorista, alcanzando un crecimiento del 4% en el volumen de ventas y del 6% en ventas netas, lo que indica una perspectiva positiva en la evolución del negocio” Gruma

En este sentido, Adolfo Fritz, de relaciones con inversores señaló que la base de clientes que Gruma ha construido con la línea ‘Better For You’ en Estados Unidos ha permitido crear niveles estables para el crecimiento para estos productos; lo cual en línea con su estrategia de negocios permitirá incrementar la cartera de un dígito a 25 por ciento.

“Nuestro plan es seguir avanzando para expandir aún más la composición con estos productos, haciendo que nuestra cartera sea aún más rentable con el tiempo. Esta base de clientes minoristas se combinó con el sólido apoyo de nuestras operaciones de servicios de alimentos, que han ido creciendo en línea con la recuperación económica en esta región y el sólido desempeño de nuestras operaciones de harina de maíz” Adolfo Fritz. Gruma

Vale señalar que, en línea con las buenas expectativas del negocio en el mercado estadounidense, Gruma invirtió 45 millones de dólares para adquirir la propiedad de una de sus plantas de tortilla en California, que anteriormente estaba en arrendamiento.