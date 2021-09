Brenda Hernández, nueva comisionada presidenta suplente de la Cofece

La comisionada Brenda Hernández asumió el cardo de presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) este 10 de septiembre.

Brenda Grisela Hernández Ramírez ostentará el cargo hasta que el Senado designe al nuevo presidente , en suplencia Alejandra Palacios Prieto, quien dejará el cargo este viernes.

Alejandra Palacios concluyó su segundo y último periodo como comisionada presidenta, por lo que, por ley, d eberá suplirla la persona de mayor antigüedad del Pleno , es decir, Brenda Hernández.

La comisionada presidenta suplente, Brenda Hernández, busca garantizar una transición ordenada , de forma que se dé continuidad a la labor de la Cofece a favor de la competencia.

Asimismo, estableció como prioridad que la Comisión continúe en su apego al debido proceso mientras se lleva a cabo la transición.

La comisionada Brenda Hernández es abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con un máster de Derecho Internacional por la Universidad de Boloña, Italia.

Ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al ejercicio del derecho de la competencia y es una reconocida experta en el tema, aseguró la Cofece en un comunicado.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, acusó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de retrasar a elección de comisionados en la Cofece con un “veto de bolsillo”.

De acuerdo con Madreo, el órgano regulador está en riesgo debido a que tiene 4 de 7 comisionados debido a que al presidente “no le gustan los órganos autónomos”.

Asimismo, acusó que AMLO busca debilitar a la Cofece de diversas formas como

Gustavo Madero acusó que senadores de Morena no han asistido a las sesiones para aprobar el dictamen de elegibilidad del nuevo comisionado presidente de Cofece.

Esto con el argumento de que se debe esperar a que AMLO envíe los nombres de los candidatos , cosa que ha tardado más de nueve meses.

“Como no hay un tiempo legal para que haga el nombramiento, el presidente abusa de este veto de bolsillo o administrativo de no mandar propuestas al Senado para que el proceso no avance y la Cofece se debilite”

Gustavo Madero