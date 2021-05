México. - El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, dio a conocer que fue víctima de un intento de extorsión del que dijo, fue cometido por un impostor de Mario Delgado.

Así lo dio a conocer Epigmenio Ibarra por medio de un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con lo indicado por Epigmenio Ibarra, el responsable del intento de extorsión llamó a su oficina y engañó a su secretario.

El comunicador narró que el sujeto le dijo a su secretaría que era Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, tras lo cual le pidió hablar con él por que le urgía.

Al tomar la llamada, añade Epigmenio Ibarra, el extorsionador fingió tener la voz ronca y explicó que dicha situación se debía al cierre de las campañas electorales .

Asimismo, destacó que el impostor de Mario Delgado, le indicó “que era vital ganar la mayoría”, tras lo cual el comunicador le señaló que de ese tema le había escrito.

Luego de ello, indica el productor, el sujeto le pidió dinero y también le ofreció contratos, pero aseguró que ante dichos ofrecimientos su respuesta fue negativa.

“El impostor llamó a mi oficina y engaño a mi secretaria. Era Mario Delgado y le urgía hablar conmigo. Me reporte con el. Fingio estar ronco por el cierre de campaña. Dijo que era vital ganar la mayoría.”De eso escribí”le dije. Me pidió dinero, me ofreció contratos. Me negué”

Epigmenio Ibarra