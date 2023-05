El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que pese a que Citigroup y Grupo México no lograron un acuerdo para la compra de Banamex, su gobierno mantiene interés en adquirir dicho banco.

Desde la conferencia mañanera del 24 de mayo, AMLO aseguró que su administración no descarta la posibilidad de comprar la banca mexicana que Grupo México no pudo. Aclaró que el rompimiento de las negociaciones entre Grupo México y Citigroup fue un tema de ambas empresas, y no por influencia de su gobierno.

Además, aseguró que se considera una buena oportunidad el poder comprar Banamex y reiteró el Gobierno de México necesita un banco.

“Si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad...porque nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad” AMLO

AMLO quiere comprar Banamex con sociedad pública-privada

El presidente AMLO compartió que aún contempla la posibilidad de comprar Banamex a Citi bajo la figura de una sociedad pública-privada.

AMLO recordó que, ya que el dinero que ofreció Grupo México, 7 mil millones de dólares, no es el problema, aún puede comprarse por ese dinero.

Asimismo, recordó que, Citigroup tiene que pagar un total de 2 mil millones de dólares en impuestos a la Hacienda mexicana, por lo que se quedarían con 5 mil millones.

Además, el presidente aseguró que su gobierno puede disponer de hasta 3 millones de dólares para la compra de Banamex y buscaría que el respeto sea vendido a “cualquier mexicano”.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos y yo si sostengo que si no se compra el banco… entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad…porque nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad…si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil de impuestos para la Hacienda Pública..una sociedad pública-Privada, donde el gobierno aporte otra cantidad…podemos disponer de hasta 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos” AMLO

AMLO cree que es un “buen negocio” comprar Banamex a Citigroup

Por otra parte, AMLO aseguró que es un “buen negocio” comprar Banamex a Citigroup para el país, por lo que no descarta la posibilidad de que se pueda concretar un acuerdo.

El presidente compartió que la idea es disponer de los 3 mil millones de dólares del gobierno y que otros 2 mil millones en acciones de Banamex sean adquiridos por cualquier mexicano que quiera participar de la compra.

“2 mil (millones de dólares) que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran. ¿Por qué? porque es un buen negocio” AMLO

Cabe señalar que Citigroup anunció la venta de acciones de Banamex al público a través de una oferta pública que iniciará en 2025.

Esto con el objetivo de maximizar el valor de Banamex y avanzar en la “simplificación de la empresa” y lograr su venta.