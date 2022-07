La imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido utilizada para la promoción de inversiones en criptomonedas, tema que el mandatario abordó en mañanera de hoy.

Durante la conferencia mañanera del 25 de julio, AMLO pidió no dejarse engañar por las páginas que hacen uso de su imagen con intenciones fraudulentas.

AMLO pidió a la gente que no se deje engañar con estafas que utilizan su imagen con la intención de robar.

Esto luego de que Publimetro recordara el reportaje sobre una página en internet que usa la imagen del presidente, así como notas falsas de medios reconocidos para afirmar que AMLO renunció a la presidencia para invertir en criptomonedas.

Por ello, López Obrador llamó a seguir las mañaneras, plataforma por que que él y su gobierno informan sobre sus actividades.

“Informar a la gente que no se dejen engañar, que no les cometan fraudes, cualquier cosa nosotros lo damos a conocer aquí (conferencia mañanera), que se informen. Nosotros no nos metemos a negocios privados, los únicos negocios que nos interesan son los negocios públicos, eso que quede claro”

Asimismo, dijo que no participa de ningún negocio privado, pues los únicos negocios en los que se interesa es en los que favorecen a la ciudadanía.

Asimismo, AMLO pidió a la población aprender a identificar la información real de a que no lo es y no creer en todo lo que se ve en

“Saber leer el periódico y no creerles todo, saber escuchar la radio y no creerles todo, saber mirar, ver la televisión y no creerles todo, y en estos tiempos, saber interactuar en la redes sociales y no creerles todo”

AMLO