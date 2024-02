El empresario Ricardo Salinas Pliego estaría a punto de perder su campo de golf en Huatulco, Oaxaca; así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en La Mañanera.

Desde su conferencia de prensa de hoy miércoles 21 de febrero de 2024, AMLO adelantó que está por publicarse el decreto para declarar como Área Natural Protegida (ANP) el predio en el que se encuentra el campo de golf ―que también incluye una playa―.

El plan es unir dicho terreno con las dos ANP que lo rodean y así crear un parque público.

Concesión de campo de golf de Ricardo Salinas Pliego en Huatulco ya está vencida, asegura AMLO

AMLO reveló que la concesión para el campo de golf de Ricardo Salinas Pliego en Huatulco ya venció desde hace al menos un año.

Explicó que la concesión no fue renovada y que se le expresó a Ricardo Salinas la intención del gobierno de hacer uso del terreno, por lo que si estaba interesados se iba a realizar un avalúo del predio. Sin embargo, tras elaborarse el avalúo, Salinas Pliego y su equipo rechazaron la oferta.

López Obrador apuntó que a partir de ello, el gobierno federal consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, puesto que no sólo no estaban recibiendo nada de ganancias , sino que se le tenía que pagar los servicios

“Se elaboró el avalúo y ellos no aceptaron el precio, y se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, porque no recibía nada Fonatur, al contrario, se le tenían que pagar servicios, era un mal negocio público y nosotros estamos aquí para defenderlo público” AMLO

AMLO prevé que Ricardo Salinas Pliego pueda presentar demanda por el campo de golf en Huatulco

AMLO consideró que Ricardo Salinas Pliego pudiese presentar una demanda contra el gobierno federal a raíz del decreto por el que perdería su campo de golf en Huatulco, Oaxaca.

El primer mandatario sostuvo que el dueño de TV Azteca puede defenderse legalmente como cualquier otra persona, pero aclaró que actualmente el contrato que gozaba el empresario ya se venció .

Inclusive, señaló que lo que plantea el equipo de Salinas Pliego es un derecho de posesión o de antigüedad, por lo que se va a proceder de esa manera.

“Está por declararse (Área Natural Protegida), puede haber (algún problema), porque todo mundo tiene derecho a inconformarse, pero legalmente ya no hay contrato, porque ya se venció el término de la concesión el año pasado y ya no se renovó” AMLO

Reiteró su intención de que el área donde se encuentra el campo de golf y la playa sean públicas. En este sentido, indicó que en Huatulco ya se decidió que todas las áreas naturales que le corresponden al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se conviertan en reservas abiertas al público para la atracción de turismo local, nacional y extranjero.

El campo de golf en cuestión fue concesionado en 2012 por el Fonatur a Ricardo Salinas Pliego y actualmente se mantiene con recursos públicos.