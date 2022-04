El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a Aeroméxico ampliar los vuelos que tiene en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para frenar las críticas.

En conferencia mañanera de este miércoles 27 de abril, AMLO indicó que habló con Eduardo Trizio, presidente de Aeroméxico, para pedirle que aumente los vuelos en el AIFA y así detener la ola de críticas.

El presidente detalló que el presidente de Aeroméxico le comentó que ya ampliaron sus vuelos con la adición de la ruta a Puerto Vallarta , aunque también señaló la poca afluencia de pasajeros en los vuelos de Villahermosa, Tabasco.

AMLO: Aunque no lo quieran ver, el AIFA es un gran aeropuerto

“Informarles que hablé con Eduardo Trizio, que es el presidente de Aeroméxico, y le pedí ayer que ayudara para que se ampliaran vuelos. Me comentaba que ya habían ampliado uno a (Puerto) Vallarta, que tenían uno en Villahermosa, están pendientes porque me dijo que no había mucho pasaje en Villahermosa”

AMLO