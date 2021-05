México. - El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que Pemex hizo la compra de la refinería Deer Park que se ubica en Texas, Estados Unidos.

Por medio de un video, AMLO informó que Pemex compró la refinería a la empresa Shell por 600 millones de dólares, más de 11 mil 914 millones de pesos .

De acuerdo con AMLO, la compra de la refinería se hizo mediante la adquisición final del 50 por ciento de las acciones de la misma, pues la otra mitad ya era de Pemex.

En su mensaje, AMLO destacó que al sumar el 100 por ciento de las acciones, Pemex cuenta con una nueva refinería.

Con ello, aseguró, para 2023 México será autosuficiente “en gasolinas y diésel” , además de que ya no habrá aumentos en los precios de los combustibles.

En tanto, AMLO señaló que para la compra de la refinería en Texas, el gobierno no recurrió a ningún crédito o adquirió deuda alguna.

Así lo expuso el presidente de México al explicar que los recursos que se usaron para la compra, provienen de los ahorros obtenidos por el combate a la corrupción y las políticas de austeridad.

"Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un Gobierno honesto y austero, sin lujos”

AMLO