Custodias de Aeromar trataron como una maleta a una niña que viajaba sola, denunció la mamá, quien narró los momentos de angustia que vivió cuando su hija, María, le dijo que estaba perdida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde Twitter la mamá de la menor contó cómo las custodias que se contrataron para acompañar a la niña a abordar un vuelo abandonaron a su hija como si fuera una maleta.

Además, mostró su indignación cuando, desde la aerolínea, le pidieron “una disculpita” por perder a María.

Abro hilo del trato de “maleta” que @AeromarMx me proporcionó en la custodia que pagué y que pudo haber terminado en tragedia, porque ABANDONARON a mi hija en el aeropuerto como si fuera una maleta



PIDO RT, porque hay cosas que no pueden resolverse con “una disculpita” — Bicireportera CDMX (@BicireporteraDF) August 3, 2022

Mamá contrata servicio de custodia con Aeromar para su hija, pero la pierden

La usuaria de Twitter, BicireporteraCDMX denunció desde la red social cómo A eromar perdió a su hija por más de una hora en el AICM.

De acuerdo con la denuncia, el 2 de agosto contrató un servicio de custodia para su hija menor de edad, quien viajaría de la CDMX a Zihuatanejo en el vuelo 425 de Aeromar.

L a mamá de la menor dejó a su hija en compañía de 3 custodias en la Terminal 2 del AICM, de donde salía el vuelo de Aeromar.

María debía abordar el vuelo rumbo a Zihuatanejo sin problema; sin embargo, solo pasaron 25 minutos desde que la dejó en la terminal aérea para que su hija fuera extraviada.

María le mandó un mensaje a su mamá diciéndole que estaba perdida luego de que los 3 custodias la abandonaran en la sala de espera.

“El día de hoy (2 de agosto) adquirí un servicio de custodia para que mi pequeña menor de edad pudiera viajar sola en el vuelo 425 de Aeromar. La dejé en compañía de 3 personas que la custodiarían hasta el avión…25 minutos después recibí un mensaje de mi hija diciéndome que estaba perdida, sus custodias la habían abandonado en la sala de espera”

Niña pasó de la T2 a la T1 del AICM; personal de Aeromar la llevaba a otro vuelo

La mamá de María compartió que, además, otra persona trabajadora de Aeromar se llevó a la niña a la Terminal 1 rumbo a otro vuelo.

Luego de recibir el mensaje de la niña, la mamá entró en shock, pues su hija ya debía estar abordando el avión del vuelo 425 y en lugar de eso, estaba perdida en “uno de los aeropuertos más grandes del mundo”.

Minutos después del mensaje de la niña, otro mensaje llegó a su celular: era de una de las custodias de su hija.

El mensaje fue enviado por la custodia esperando que fuera el número de la menor extraviada.

Al ver el mensaje, la mamá comenzó a reclamarle a la trabajadora de Aeromar haber perdido a su hija.

“Increíble que hayas dejado a mi hija. Voy a demandarlos” Mamá de niña perdida por Aeromar

Además de contestar el mensaje, llamó al número y les reclamó haber perdido a su hija; “Al escuchar que casi me salgo del teléfono para recordarle a su mamá, me colgó e inmediatamente me bloqueó”.

“Mientras tanto mi hija seguía perdida y el protocolo de acción de las autoridades del aeropuerto no ayudó mucho ya que nadie podía apoyarnos para devolverla a donde la habían dejado ‘olvidada’” Mamá de niña perdida por Aeromar

Además, la niña se quedó sin un solo documento de identificación, pues la custodia de Aeromar que la llevó a la T1 se llevó toda la documentación de la menor, incluido su pase de abordar.

Niña estuvo perdida por más de una hora; solo pidieron “una disculpita”

La niña, quien debía ser custodiada hasta el avión del vuelo 425 de Aeromar, estuvo perdida por más de una hora antes de que autoridades de la aerolínea la pudieran encontrar.

A pesar de que se alegró de que su hija fue localizada sana y salva, se mostró enojada cuando, al encontrarse con la menor en el mostrador, solo le pidieron “una disculpita”.

“Pasó más de una hora para que las autoridades de Aeromar y las del AICM pudiera encontrar a mi hija y devolvérnosla sana y salva. Cuando nos encontramos por fin nuevamente en el mostrador se limitaron a decirnos que ‘una disculpita’ que serán más cuidadosos para la próxima” Mamá de niña perdida por Aeromar

BicireporteraCDMX aclaró que, aunque está agradecida de que se haya quedado sólo en una muy mala experiencia, el personal de Aeromar no tiene la menor idea del terror que vivió cuando su hija estuvo perdida

Además, pidió a la aerolínea entender que una persona no es igual que una maleta, “y menos una menor de edad” como para perderla de vista y abandonarla en un aeropuerto sin vigilancia.