A la audiencia inicial por el robo de hidrocarburos no se presentó el general Eduardo León Trauwitz. Ni el militar ni su representante legal llegaron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para la primera audiencia por el delito acusado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque en un primer momento se reportó la llegada de dos camionetas con implicados a bordo, fue hasta el final de la audiencia que se supo que León Trauwitz y dos militares más -quienes habrían estado involucrados en el robo de combustibles (huachicoleo) desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex)- no se presentaron.

Puedes leer: Llegan a audiencia por huachicoleo

A través de sus abogados, Emilio Cosgaya Rodríguez y Sócrates Alfredo Herrera Peguero expresaron que la “presión mediática” afectó su salud y por eso no pudieron asistir a la audiencia. A Tepepan solo llegaron Oziel Aldana Portugal, Ramón Márquez Ledesma y Arturo Villa Adame por lo que la fiscalía pidió posponer la audiencia toda vez que al estar relacionados los delitos y las complicidades no se podía llevar a cabo uno por uno.

Recomendamos: Con general Trauwitz, Pemex gastó millones contra huachicoleo... ¡pero aumentó!

José Ocampo, abogado del teniente Oziel Aldana Portugal, acusó que los medios de comunicación han ido en contra del principio de presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de las personas al plasmar los nombres íntegros de los señalados por la fiscalía. “Se perdió la secrecía”, señaló.