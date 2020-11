Decenas de seguidores de AMLO le llevaron serenata por su cumpleaños número 67, pese a que el presidente pidió que se quedaran en casa.

México.- Seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le llevaron serenata la noche de este 12 de noviembre de 2020 por su cumpleaños, pese a que el mandatario pidió que no acudieran a Palacio Nacional , para prevenir contagios de coronavirus Covid-19.

Cerca de 50 personas se reunieron a las afueras del recinto del Poder Ejecutivo para celebrar el cumpleaños número 67 de AMLO, con mariachi y trova . Las personas se comenzaron a congregar a las 19:00 horas, mientras ocurría la conferencia de coronavirus, y la serenata comenzó poco después.

Amiguillos, miren lo que me encontré saliendo de la vespertina 👀 El mariachi que le trajeron al presidente por su cumpleaños 🙌🏼🥳✨#FelizCumpleañosAMLO pic.twitter.com/iwBgSsmrnv — Glucosa En Casa (@glucosa_atomica) — Glucosa En Casa (@glucosa_atomica) November 13, 2020

De acuerdo con medios locales, los seguidores que llevaron el detalle a AMLO son de Estados Unidos, Jalisco y otras partes. Todos se reunieron en la calle de Moneda, a lado de Palacio Nacional.

Canciones como Amor Eterno, El Rey, el Mariachi Loco y cánticos como “es un honor estar con Obrador” avivaron el festejo del cumpleaños 67 del presidente. Además se repartieron tamales y café a los asistentes.

AMLO pidió en la mañanera de este 12 de noviembre que se quedaran en casa quienes pensaban enviarle un detalle así, para prevenir contagios de Covid-19. El presidente simplemente pidió “abrazos por telepatía”, y celebró tener buena salud.

Esto porque AMLO se enteró que existía la posibilidad de recibir serenata, ya que cumple 67 años el 13 de noviembre y la fecha no pasa desapercibida por sus miles de seguidores.

La serenata podría durar hasta las media noche, de acuerdo con los seguidores, que esperan que AMLO salga y les envíe un saludo. El presidente pasará el día de mañana con su familia e hijos.