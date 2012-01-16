México, 15 Ene. (Notimex).- El triunfo 3-0 sobre Morelia, fue mérito de Pumas de la UNAM, por la contundencia que mostró al aprovechar los yerros defensivos del visitante, no tanto un factor de suerte, consideró el zaguero central Joel Huiqui.

“Yo creo que Pumas hizo el mérito para ganar el partido, metieron las oportunidades de gol que tuvieron. Desgraciadamente fallamos las nuetras más claras del partido, tuvimos algunos errores puntulizados en la zona defensiva, esa fue la diferencia”, manifestó respecto a lo sucedido hoy, en el estadio Olímpico Universitario.

Este descalabro fue el sexto en una racha de ocho partidos sin que Monarcas pueda derrotar a los felinos, algo que causa extrañeza y cierta molestia en el plantel michoacano, pues han sido ellos los causantes de los resultados adversos.

“Hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal contra ellos, que es un equipo dinámico, que sabe jugar bien al futbol, que impone condiciones dentro del campo, que tiene jugadores rápidos. Pero hay revanchas, el futbol te da revanchas muy rápidas y si es así la podemos encontrar”.

Juzgó que parece no han aprendido la lección: “ya lo hemos visto en otros partidos, hemos cometido errores defensivos que nos han costado la derrota, estamos conscientes y convencidos de que podemos mejorar para ganar el siguiente partido”.

Con el revés de hoy, los michoacanos se frenaron en un punto cosechado de los seis primeros del Clausura 2012, todavía sin festejar su primer triunfo en la campaña, algo que no los deja tranquilos, porque en breve deberán empezar la doble competencia al disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“La liga apenas va empezando y todavía falta mucho por recorrer. Sabemos que tenemos que mejorar lo más pronto posible, llegar a punto al siguiente partido, recuperarnos bien, la semana es corta porque tenemos partido el viernes y tenemos que preocuparnos para llegar al cien, ante San Luis”.

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