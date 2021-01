La 4T pide a Twitter que cierren mi cuenta por decir la verdad sobre la vacuna rusa:



NO está aprobada por la comunidad científica internacional y Alemania NO les compró vacunas, solo les ofreció ayuda porque su vacuna NO aprueba requisitos para entrar a la UE.

— Lilly Téllez (@LillyTellez) January 26, 2021