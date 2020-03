Lavarse las manos al ritmo de "Las Mañanitas", recomienda Salud

Hugo López-Gatell recomienda cantar la clásica canción hasta el "ya amaneció".

México.- Las primeras estrofas de “Las Mañanitas” tienen la duración necesaria para un correcto lavado de manos, explicó el subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa pertinente al corte de coronavirus del 14 de marzo de 2020 el funcionario explicó el arranque de la Jornada Nacional de Sana Distancia , de la cual una medida es la promoción del correcto lavado de las manos, mismo que debe durar 30 segundos.

Para ejemplificar la duración de esta medida (30 segundos), el funcionario acotó que se puede hacer cantando “Las Mañanitas” hasta la parte de “ya amaneció”.

"Una manera de recordar cuánto son 30 segundos sin contar en el reloj; una manera es contando de manera lenta hasta 30. Otra es cantar una canción común. 'Las mañanitas'. Las primeras 3 estrofas hasta llegar hasta el 'ya amaneció' son suficientes para el lavado de manos" Hugo López-Gatell. Subsecretario de Salud

Los 30 segundos del lavado de manos, en memes

Desde que la Organización Mundial de la Salud recomendó el lavado de manos por una duración de 20 a 30 segundos en redes sociales se han realizado variaciones de canciones que pueden cantarse en ese periodo.

Desde el coro de “Baby one more time” de Britney Spears hasta el famoso comercial del Sitatyr, no han parado las recomendaciones. Hasta la cantante Gloria Gaynor compartió de forma seria y responsable como hacerlo con ‘I Will Survive’, su más famosa melodía.