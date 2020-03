La cantante inició un nuevo reto en TikTok e Instagram para invitar a las personas a lavarse las manos durante al menos 20 segundos

Debido a la alerta mundial por el coronavirus diversas celebridades han utilizado sus redes sociales para proporcionar a sus seguidores algunas recomendaciones para evitar el contagio del virus.

Gloria Gaynor lanzó un nuevo Challenge (reto) en el que te enseña a cómo lavarse las manos durante al menos 20 segundos al ritmo de su éxito ‘I Will Survive’ para evitar contraer el Covid-19.

"Sólo se necesitan 20 segundos para sobrevivir”,es el mensaje que acompaña el video.

La cantante publicó el video en la red social TikTok y posteriormente lo compartió también en su Instagram. El video se volvió viral y diferentes personas se empezaron a sumar al #iWillSurviveChalenge , algunos de los videos de los usuarios han sido compartidos por la propia estadounidense en su red social.

"¿Piensas que voy a desmoronarme, que voy a meterme en la cama para morir? No. voy a sobrevivir”, es la frase de la canción que se escuchan de fondo mientras la cantante de 70 años se pone jabón y no para de frotarse las manos mientras baila.

Gloria Gaynor sigue las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias: humedecer las manos, utilizar un poco de jabón, comenzar a frotar por toda la mano incluido el espacio entre los dedos y hasta la altura de las muñecas.

Una de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir el contagio y la expansión del virus es el mantener limpias las manos. Por eso se han realizado diferentes campañas para promover las diferentes medidas que se deben de realizar para prevenir la propagación del coronavirus.

A través de Wash your lyrics (Lava tus letras) se han compartido diferentes tutoriales de cómo lavarse las manos con canciones populares. Barbie girl de Aqua, al Rythm of the Night de Corona o el Gimme More de Britney Spears son algunos de los videos que se han popularizado en la plataforma.