México.- La diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Cuevas, consideró que la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria requiere adecuaciones previo a su aprobación.

La legisladora federal señaló que la iniciativa atenta contra la división de poderes al pretender darle a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de modificar el presupuesto, algo que en estos momentos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

En declaraciones al diario Reforma, Cuevas Barron reconoció que se necesita una redistribución de recursos debido a que la pandemia de Covid-19 trajo “circunstancias completamente distintas”, pero planteó que, en vez de ceder sus atribuciones, la cámara baja debería sesionar para modificar el presupuesto aprobado para 2020.

La iniciativa de reforma del Ejecutivo propone que Hacienda pueda hacer cambios en el presupuesto en caso de emergencia económica; para la morenista (quien renunció al PAN en 2018), sería difícil definir en qué momento el país entra en esta emergencia y, en la práctica, se abre la puerta a la discrecionalidad.

Gabriela Cuevas votará en contra de iniciativas que atenten contra la división de poderes

Gabriela Cuevas agregó que varios miembros de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados están conscientes de que la iniciativa presidencial supone un atentado a la división de poderes y por ello trabajarán para modificarla.

La redacción actual de la reforma, apuntó, es “desafortunada” pues daría al Ejecutivo atribuciones especiales en materia de presupuesto; sin embargo, consideró que esto puede resolverse “en una discusión sana” entre los distintos grupos parlamentarios que conforman la cámara baja.

“Yo, evidentemente, ejerceré mis convicciones en el momento en que haya que votarlas”. Gabriela Cuevas Barron

Finalmente, consideró que el Congreso de la Unión no debe suspender actividades durante la Jornada Nacional de Sana Distancia pues sus acciones son de vital importancia para la vida pública del país y, por lo tanto, deben buscar la manera de sesionar en condiciones seguras.