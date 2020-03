Senado retomará actividades tras una semana de parálisis por supuesto espionaje

Este jueves reanudarán la sesión que interrumpieron la semana anterior y pidieron celeridad a la FGR para investigar el descubrimiento de micrófonos.

México.- Los diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República acordaron reanudar los trabajos que se mantienen paralizados por el supuesto espionaje que denunció el Partido Acción Nacional (PAN) en sus oficinas.

Una semana después de iniciar el conflicto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, dijo que es necesario retomar los trabajos, recuperar la confianza y dejar que el tema se resuelva por las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque señalaron que no presionarían a la Fiscalía, acordaron hacer un exhorto para que acelere la investigación tras el supuesto descubrimiento de micrófonos ocultos.

"Es necesario que el senado recupere su dinámica de trabajo y no se afecte las sesiones, por lo que se continuará por la vía administrativa... para que se aclaren todas estas dudas." Gustavo Madero. Senador Morena

Otros de los acuerdos a los que llegaron las bancadas son crear un código de ética para que los asistentes de los senadores no alimenten agravios en redes sociales contra otros legisladores, además de hacer un barrido en toda la Cámara para quitar instalaciones en desuso.

▶ La Junta de Coordinación Política del Senado informó que todos los grupos parlamentarios acordaron reiniciar los trabajos legislativos. pic.twitter.com/DdyiHkoZzY — Senado de México (@senadomexicano) March 11, 2020

El acuerdo incluye también auditorías a equipos de cómputo para descartar que pudieran estar intervenidos y servir para otros intereses.

Este jueves 12 de marzo se va a reanudar la sesión que se interrumpió la semana anterior, además se abordará un paquete de iniciativas de mujeres que se habían programado para el martes anterior y otros temas en los que ya se estaba trabajando, por lo que se prevé sea una sesión larga.

Cabe recordar que durante estos días han estado paralizados los trabajos, no obstante los coordinadores del PAN y de Morena, Mauricio Kuri y Ricardo Monreal, respectivamente, acordaron no decir que se trata de espionaje o un montaje , sino esperar a que la FGR concluya.

Aún con ello, el Partido Acción Nacional insistió en una conferencia de prensa en esta mañana que los micrófonos encontrados no estaban cuando ellos recibieron las oficinas, lo cual esta sostenido en una auditoría.

"Lo que no hacen es documentar que estaban desde inicios de esta Legislatura, y de hecho nosotros sí tenemos confirmado que esos micrófonos no estaban instalados ni puestos sin conectar, no existían en la sala de juntas del Partido Acción Nacional." Damián Zepeda. Senador PAN

Es decir, creen que fueron colocados en este periodo. Además reclamaron que si el Senado sabía de la compra de micrófonos en 2011 no lo hayan informado.