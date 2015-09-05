El Colegio de México tiene nueva directora, se trata de la doctora Silvia Giorguli, demógrafa y profesora e Investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, del Colegio desde 2003.

La nueva directora también cuenta con estudios en socióloga en la UNAM; realizó su maestría en Demografía en El Colegio de México y obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Giorguil será a partir del próximo 20 de septiembre y hasta el 19 de septiembre del 2020, la encargada de conducir a la prestigiosa institución educativa que este año ocupó el quinto lugar dentro del ranking de las mejores universidades del país con el 49.69% del total registrado.

La doctora sustituye en la dirección al historiador Javier Garciadiego quien también ejerce el cargo de profesor investigador en El Colegio desde 1991.

Giorguli, fue Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía de 2011 a 2012. En 2007-2008 realizó una estancia de investigación en el Center for the Advanced Study in Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford.

La demógrafa se ha especializado en temas de migración internacional de México a Estados Unidos, transiciones a la adultez en América Latina, y las consecuencias del cambio demográfico, en particular sobre la educación.

Con información de Reforma