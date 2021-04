El informe técnico sobre el Covid-19 en México indicó que se han contabilizado hasta este 16 de abril, un total de 211 mil 693 muertes.

México. - La Secretaría de Salud (SSa) del gobierno federal de México presentó las cifras correspondientes a la actualización sobre la epidemia de coronavirus en el territorio nacional, hasta hoy 16 de abril, en las cuales se indicó que han sido contabilizadas 211 mil 693 muertes causadas por dicha enfermedad.

De acuerdo con los datos emitidos por las autoridades sanitarias, desde el inicio de la epidemia de Covid-19 en el país y hasta la fecha, en las 32 entidades de la República se han registrado 2 millones 299 mil 693 contagios confirmados de coronavirus.

De esa manera y en comparación con las estadísticas que se presentaron en el informe técnico de ayer jueves, se pudo determinar que durante las más recientes 24 horas se añadieron a los registros acumulados 480 nuevas muertes y 4 mil 504 nuevos casos.

Maestros que ya estén dando clases presenciales no recibirán vacunas en nueva etapa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó algunos de los detalles de la nueva etapa del Plan Nacional de Vacunación contra en el coronavirus en el país, el cual se centrará en el personal educativo del país y detalló que los maestros que ya estén dando clases presenciales no serán contemplados en dicha fase.

Al explicar que el censo del personal educativo del sector privado que recibirá las vacunas se elaboró a partir de las plazas laborales de las escuelas que cuentan con todos los requisitos legales necesarios para la impartición de clases, López-Gatell apuntó que hay otros centros escolares que no cuentan con los documentos necesarios.

Sobre ello, señaló que se tienen contempladas las escuelas privadas de todos los niveles que tienen el Registro de Validez Oficial (REVOE) y no aquellas que no cuentan con tal requisito de las que añadió, se ha detectado que varias de ellas ya están impartiendo clases presenciales.

De esa manera, detalló que el personal educativo de dichos planteles n o están contemplados para ser vacunados en la etapa que dará inicio la siguiente semana.

"Existen escuelas que no cumplen (con el REVOE) y no obstante están abiertas e imparten clases, pero no tienen un reconocimiento de validez oficial. Estas escuelas, no van a ser contempladas para la vacunación" Hugo López-Gatell

No obstante, el subsecretario añadió que lo anterior no quiere decir que los maestros y personal administrativo de dichas escuelas vayan a ser excluidos del acceso a la vacuna, ya que aclaró que las dosis se les aplicarán cuando por su grupo de edad les corresponda.

López-Gatell: Hay señales tempranas de una tercera ola de Covid-19 en México

En la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de este 16 de abril sobre el avance del Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró que en algunos estados del país se han comenzado a detectar señales tempranas de una posible tercera ola de coronavirus.

Así lo indicó luego de que el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades ( Cenaprece ) Ruy López Ridaura expuso que en 7 entidades de la República se han registrado indicios de cambios en las tendencias del Covid-19 que durante 11 semanas consecutivas habían sido a la baja.

Al respecto, López-Gatell indicó como lo hizo durante la conferencia de la jornada previa, que se han lanzado advertencias públicas ante una posible nueva oleada de contagios , hospitalizaciones y muertes por el Covid-19 y los datos mostrados en el informe de hoy, son evidencias de esas indicios tempranos de un posible rebrote.

"En este caso, es una señal muy importante porque es una señal muy temprana en solo algunos estados de que está cambiando la tendencia que ya llevaba 11 semanas en reducción" Hugo López-Gatell

Pese a lo anterior, el funcionario destacó que no hay manera de establecer que las señales de tendencias a la alza puedan continuar con un crecimiento, sin embargo hizo un llamado a los gobiernos de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Nayarit y Quintana Roo , a tomar de manera cuidadosa las recomendaciones, en específico la centrada en evitar que se dé una apertura acelerada de las actividades.

Nota en desarrollo, en breve más información.