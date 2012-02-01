México, 1 Feb. (Notimex).- Como un espacio plural y diverso, calificó el conductor, investigador y analista político Sergio Aguayo, a la serie ?Cambio, conversaciones desde El Colegio de México?, que será estrenada mañana por Once TV México, la televisora del Instituto Politécnico Nacional.

Integrada por 13 capítulos, esta serie será transmitida desde la ?Sala Alfonso Reyes?, de El Colegio de México (Colmex), bajo la conducción de Aguayo Quezada, quien semanalmente presentará el perfil de 13 personajes, sosteniendo un diálogo informal ante estudiantes de diversas universidades y centros de estudios.

?Conversamos con 13 personajes que vivieron desde diferentes veredas el cambio. Mi función en este programa no es la de debatir, sino la de estudiar la vida y obra de cada personaje para conocer cómo han vivido los entrevistados, los cambios que ha sufrido México?, explicó el también escritor.

De acuerdo con Aguayo no se trata de un programa pensado para las elecciones presidenciales, pero ?sí articulado para enmarcarlas. Nunca se sabe cuál es el impacto de las ideas en un país. Del contenido editorial soy el responsable. Tuve la libertad de decidir absolutamente todo, y nunca hubo ni siquiera una sugerencia para tal o cual entrevistado?.

En este sentido, la emisión arrancará con la participación de Enrique Krauze, quien hablará sobre ?La promoción de la cultura?; continuará el próximo jueves con Dulce María Sauri, quien tocará el tema de ?La modernización priísta?; seguida de Javier Corral quien hará lo propio con el Partido Acción Nacional (PAN); y Cuauhtémoc Cárdenas disertará sobre ?Las izquierdas y sus laberintos?.

El jueves 1 de marzo, José Woldenberg se presentará con el tema ?El intelectual y la urna?; Lorenzo Meyer con el ?Peso de las Ideas?; Jorge Carrillo Olea con ?En el mundo de la Seguridad Nacional?; y Raúl Vera conversará sobre ?El papel de la Iglesia?.

Finalmente, Marta Lamas hablará acerca del Feminismo; Alberto Núñez sobre ?El empresario y la vida pública?, Marieclaire Acosta sobre los ?Derechos Humanos?; Carmen Aristegui se hará presente con el tema ?El periodismo crítico?, y Alejandro Junco con ?El papel del periodismo impreso?.

