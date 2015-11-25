México- La Procuraduría General de la República y el El Colegio de México firmaron esta semana un Convenio General de Colaboración, signado por las titulares de ambas instituciones, Arely Gómez y Silvia Giorguli, respectivamente, el cual contempla el diseño de nuevas políticas públicas en materia de procuración de justicia.

Con ocasión del “Seminario sobre Violencia y Paz” organizado por el Centro de Estudios Internacionales del COLMEX, el convenio buscará evaluar las acciones y resultados institucionales, diseñar cursos de capacitación para funcionarios, así como la elaboración de documentos de estudio, diagnósticos con observaciones y líneas de trabajo e impacto real en la toma de decisiones y el diseño de nuevas políticas públicas en materia de procuración de justicia.

La procuradora Arely Gómez señaló al respecto, ”son muchos los servidores públicos que están trabajando para entregar a los ciudadanos una Procuraduría transformada, con unidades especializadas en las que se incorporen nuevos elementos técnicos y científicos", por lo cual resaltó que la labor de inteligencia, generación y análisis de información dan certeza al trabajo cotidiano que realiza la PGR.

Por su parte, la titular del Colmex, Silvia Giorguli, puntualizó que “desde la academia debemos trascender los buenos diagnósticos y convertirlos en proposiciones que encuentren un espacio de interlocución con los que están viviendo la problemática específica de la violencia".

El acuerdo abre las puertas de ambas instituciones para la cooperación en labores de documentación, investigación, difusión y fortalecimiento de capacidades, a través de la asesoría de los especialistas académicos de los centros de estudio del COLMEX.