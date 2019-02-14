Un juez ordenó dejar canceladas las cuentas de Eduardo León Trauwitz, ex responsable de vigilancia de ductos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio pasado.

El general brigadier es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el robo de combustible desde Pemex y la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda le había asegurado sus cuentas.

León Trauwitz solicitó la suspensión definitiva contra la medida, lo cual fue rechazado por el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa, con sede en Ciudad de México.

Y es que de acuerdo con el juzgador, de concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público, porque la sociedad está interesada en que se vigile a los usuarios de la banca y su legal manejo ante éstas.

Por tal motivo, la exclusión del aquí quejoso en el manejo de los lineamientos establecidos por la autoridad ante las instituciones bancarias afectaría disposiciones de orden general que previenen el correcto y legal desarrollo de los entes financieros públicos.