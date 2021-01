Bogart Cristóbal Montiel renuncia como directivo del INE; es acusado de uso indebido de atribuciones

Bogart Cristóbal Montiel Reyna fue vinculado a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades en septiembre de 2020.

México.- Bogart Cristóbal Montiel Reyna, director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral (INE), renunció a su cargo este 4 de enero, en medio de su vinculación a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dio a conocer la renuncia del ahora ex funcionario del órgano electoral, en la junta general ejecutiva de este lunes. Córdova agradeció la labor de Montiel Reyna y explicó que su renuncia se debió por “motivos personales”.

Ana Laura Martínez se encargará del despacho de la dirección que dejó Bogart Montiel Reyna. Esta ocupa actualmente la cartera ejecutiva de administración.

"Quiero aprovechar para externarle todo mi agradecimiento a Bogart Montiel, quien se desempeñó como titular en la dirección ejecutiva de administración. Bogart, para atender problemas personales, me presentó su renuncia, cosa que lamento mucho, y desde aquí quiero desearle el mayor de los éxitos, y creo que lo tendrá" Lorenzo Córdova Vianello. Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral

Vinculan a proceso a director del INE por uso indebido de atribuciones y facultades

El pasado mes de septiembre de 2020 Bogart Cristóbal Montiel Reyna fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Junto con él fueron vinculados otros funcionarios del órgano electoral, como Miguel Ángel Romero Castillo, subdirector de servicios: José Carlos Ayluardo Leo, director de recursos materiales y servicios; y Alejandro Mauricio Mateos Fernández, subdirector de adquisiciones.

A los trabajadores del INE se les impuso como medida cautelar presentarse a la unidad de medidas cautelares y la vigilancia del órgano interno de control del organismo.

El INE señaló en ese entonces que respetaría la presunción de inocencia de los funcionarios que fueron imputados, por lo que no serían separados de su cargo mientras no se les declare culpables. Pese a ello el ahora ex director ejecutivo de administración renunció a su puesto.

La vinculación se dio por otorgar un contrato por 105 millones de pesos, del cual únicamente se pagaron 15 millones. Las investigaciones por este caso siguen en curso actualmente.