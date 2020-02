Que no paren las protestas, que se sigan manifestando: AMLO a feministas

El presidente dijo que no es un simulador ante la crisis de feminicidios en el país y aseguró que trabaja para garantizar la seguridad de las mujeres

México.- El presidente AMLO pidió a feministas que se manifiestan en el país, que no paren en sus protestas contra el feminicidio y que sigan manifestándose de esa forma, debido a que su gobierno está comprometido en garantizar la seguridad y bienestar de todas las mujeres.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de febrero, y en respuesta a la protesta feminista montada este viernes 14 de febrero frente a Palacio Nacional en demanda de justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no es un simulador y que está haciendo todo lo posible para resolver la crisis de violencia contra las mujeres.

En el momento en que exponía su posicionamiento respecto a la protesta de colectivas feministas, el mandatario federal fue cuestionado por la activista Frida Guerrera, quien demandó mayor responsabilidad y acciones concretas por parte de su gobierno para evitar la impunidad en los crímenes de odio en contra de las mujeres.

El titular del Poder Ejecutivo condenó el machismo y dijo que se debe respetar la vida, integridad y dignidad de las mujeres, por lo que reiteró el compromiso de su administración en erradicar todas las distintas manifestaciones de violencia de género.

"No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz. No soy un presidente surgido de la élite insensible, simulador. Deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y no se agreda a las mujeres" AMLO. Presidente de México.

Cuestionado nuevamente por Frida Guerrera respecto a la posibilidad de dedicar un espacio semanal a informar sobre los avances en la lucha contra el feminicidio, así como la creación de una fiscalía especializada en el tema, el presidente dijo que su gobierno busca disminuir la violencia a partir del combate a la desigualdad y la corrupción.

El decálogo de AMLO contra el feminicidio

Sin embargo, y ante la insistencia de un pronunciamiento más firme, AMLO decidió entonces improvisar un decálogo en contra del feminicidio, donde destacó los siguientes puntos.

Contra la violencia en todas las manifestaciones. Se debe proteger la vida de todos los seres humanos. Es una cobardía agredir a la mujer. Es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo. Se tiene que respetar a las mujeres. No agresiones a las mujeres. No a crímenes de odio contra mujeres. Castigo a los responsables de violencias contras mujeres. El gobierno se va ocupar de garantizar la seguridad de las mujeres. Paz y tranquilidad en México.

Sobre la advertencia de grupos feministas de no frenar sus protestas hasta concretar un encuentro en Palacio Nacional, AMLO hizo un llamado a respetar su manifestación y sumarse a las exigencias.