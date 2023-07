Xóchitl Gálvez tacha de racista y clasista al monero El Fisgón : ¿Él tiene el indiómetro?

Fue durante una entrevista que otorgó al programa Telereportaje de Tabasco, en donde la aspirante de Va por México realizó estos señalamientos .

Dicha situación se da luego de que Rafael Barajas ‘El Fisgón’ realizará una caricatura en donde dibuja a Xóchitl Gálvez como indígena, y al mismo tiempo hace alusión que tiene relación con agrupaciones como Concamin, Concanaco y Coparmex .

Xóchitl Gálvez confirmó el martes 27 de junio que sí buscará ser candidata de Va por México a la presidencia de México en las elecciones 2024.

Ello luego de que realizara una propuesta para modificar el método elegido por el PRI-PAN-PRD para definir a su coordinadora o coordinador del Frente Amplio por México.

La ex senadora panista sugirió que en los lineamientos para aplicar la encuesta se contemplara el voto digital, ya que esto podría generar también un ahorro de recursos y fomentar mayor participación .

Xóchitl Gálvez ha resaltado en varias ocasiones la importancia que tiene este proceso electoral del 2024 para la oposición, ya que tras los resultados del ejercicio de este 2023 Morena gobernará 23 estados en el país.

¿Qué no eran EXACTAMENTE este tipo de “chistes” los que hicieron rabiar a la izquierda cuando se filtró la llamada de Lorenzo Cordova con Arriaga Pote?



El Fisgón es un hipócrita deleznable. pic.twitter.com/N608mOsnVM — Fernando Canek (@FernandoCanek) June 30, 2023

Xóchitl Gálvez cuestionó a El Fisgón tras el cartón donde la dibujo como indígena con nexos a grupos empresariales, pues mencionó si acaso ¿él tiene el indiómetro?

“Él tiene el indiómetro o qué? O él va a decidir qué soy yo, dónde nací, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos. No, yo no vengo de la Coparmex, ni de la Concamin, a mí nadie me ha regalado nada”, dijo la aspirante de Va por México.

Xóchitl Gálvez mencionó que nació en Tepantepec, Oaxaca, en una familia conformada por una mamá mestiza y un papá indígena, por ello, podía decidir si era indígena o mestiza.

Resaltó que ella tomó la decisión de ser indígena, y así reivindicar las raíces de sus abuelos paternos .

Señaló que si quienes son adeptos a Morena y a la 4T quieren que ella reivindique sus raíces mestizas también lo puede hacer, puesto que se siente orgullosa de la familia de su mama .

Incluso, aseguró que uno de sus tíos, a quien llamó “tío Beto, fue quien a través de vender gelatinas en la plaza de Tepantepec le ayudó para que ella pudiera costear sus estudios de secundaria, y sin él “no lo hubiera logrado”.

Por todo ello Xóchitl Gálvez acusó de racista a toda la 4T y sobre todo a Rafael Barajas ‘El Fisgón’, ya que él no tiene el derecho de decidir quién es ni de dónde viene .

Además, dijo que ella era una empresaria exitosa, y esto sin el apoyo de la Coparmex o Concamin, por lo que no le debe nada a nadie .

"¿Quién es el @fisgonmonero para decidir quien soy?"

La 4T es racista y clasista.#XóchitlVa pic.twitter.com/VJJxzbySup — Xóchitl Gálvez 2024 (@Xochitl2024) July 2, 2023

