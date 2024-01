Xóchitl Gálvez, candidata única de Fuerza y Corazón por México parece no estar segura de si tendrá su propia conferencia Mañanera de Verdad.

En medio del periodo de intercampaña rumbo a las elecciones 2024, la candidata parece que sigue despistada en cuanto a la realización de estas conferencias.

Así lo mostró en medio de una entrevista a diversos medios, a quienes les aseguró que todavía tiene que presentar y aprobar algunas ideas antes de que inicie el periodo de campañas, en el que se enfrentará a los candidatos a la presidencia en 3 debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El jueves se anunció en exclusiva por Grupo Fórmula por el reportero Israel Aldave que Xóchitl Gálvez hará su propia conferencia matutina llamada “Mañanera de Verdad”.

A pregunta expresa sobre si el próximo martes 30 de enero habrá conferencia, Xóchitl Gálvez aseveró que va a hacer “cosas creativas e interesantes”; sin embargo, no confirmó la realización de la supuesta “Mañanera de Verdad”.

La candidata dijo que ni ella tiene “la exclusiva completa” sobre esta conferencia matutina pero resaltó que hará el anuncio “como se debe” cuando ya se tengan las decisiones tomadas.

“Todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes…Todavía ni la tengo yo completa (la exclusiva), mejor déjenme anuncarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer y se están dibujando apenas unas ideas”

Asimismo, resaltó que se están “dibujando unas ideas” y reiteró que se tienen varios escenarios y propuestas para hacer “muchas cosas” y será el sábado 27 enero cuando tome la decisión.

“Estamos organizando varios escenarios y todavía tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos”...Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña, puedo hacer muchas cosas”

Xóchitl Gálvez