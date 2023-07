Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le respondió diciendo: “A mí ningún cabrón me puso en ningún lado”.

Este 4 de julio, al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México en la sede del PRI, Xóchitl Gálvez aseguró que su registró a ser la candidata de la oposición para las elecciones 2024 no se trata de un “dedazo” de Claudio X. González.

Lo anterior como respuesta a los señalamientos del presidente AMLO, quien dijo que Xóchitl Gálvez es la “elegida” para representarlos en la candidatura presidencial.

El registro de los aspirantes es parte del proceso que definió la alianza Va por México para elegir a su candidato en las elecciones presidenciales de 2024.

Además, en el método de Va por México habrá encuestas, registros por app y 3 finalistas, y será un comité organizador el que defina al candidato o candidata.

¿Quiénes participarán en el proceso de selección de Va Por México? Hasta el momento se han registrado Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Gabriel Quadri y el exdiputado del Congreso de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Quienes tratarán de ganar el proceso interno de Va por México para lanzarse por la candidatura presidencial, y de ser el caso, quitarle a Morena el poder ejecutivo y posteriormente los 23 estados que gobierna.

Al llegar a registrarse como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales 2024, Xóchitl Gálvez le respondió al presidente AMLO al decirle que todo lo que ha obtenido lo hizo con mucho esfuerzo.

“A donde estoy yo llegué con mucho esfuerzo. (…) Me tiene tanto miedo el presidente que dice que un hombre me puso aquí y a mí ningún cabrón me puso en ningún lado”, señaló.

Tras recibir su constancia de registro por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Gálvez reveló que ella quería ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México en representación de la alianza Va por México pero que fue AMLO quien “le movió el tapete”.

“Yo había pedido cita para que el PRI me acompañara (en sus intenciones de alcanzar la jefatura de gobierno). Tengo un plan de gobierno para la Ciudad de México que se lo entregaré a quien encabece la contienda, pero algo me movió el tapete cuando Palacio Nacional me cerró las puertas para ejercer mi derecho de réplica”. Xóchitl Gálvez

Además, Xóchitl Gálvez le dijo a Alejandro Moreno que se ganará el espacio, la confianza y el soporte del partido con su proyecto de nación para ser apoyada totalmente rumbo a las elecciones 2024.

Y explicó que su proyecto de nación no incluye eliminar programas sociales, por lo que llamó a los priistas a sumar sus firmas: “No voy a permitir que el presidente desde su machismo diga que las mujeres no tenemos oportunidad, ni la capacidad”, terminó.

Xóchitl Gálvez fue la segunda en registrarse con Va por México

Luego de Santiago Creel, Xóchitl Gálvez llegó al Comité de Organización del Frente Amplio por México y se convirtió en la segunda aspirante en registrarse al proceso interno de Va por México.

Este 4 de julio, la senadora del PAN se registró para el proceso interno rumbo a las elecciones 2024 y en su mensaje, agradeció al expresidente Vicente Fox por abrirle la puerta sin conocerla, únicamente sabiendo su trayectoria.

La aspirante a la candidatura presidencial señaló que Vicente Fox le dio la oportunidad de trabajar con él luego de saber que desde los 8 años trabajó y estudió, y que a los 14 comenzó su lucha a favor de los pueblos indígenas.

Xóchitl Gálvez es considerada uno de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde se decidirá quien ocupa la silla del ejecutivo federal.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 4 de julio de SDPnoticias y MetricsMX, Xóchitl Gálvez cuenta con el 13.1% de apoyo de los mexicanos, quedando en segundo lugar de los preferidos para la candidatura presidencial de Va por México.