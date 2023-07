Xóchitl Gálvez ya tiene fecha para presentar su registro como aspirante a la candidatura de Va por México a la presidencia de la Repúblic a, de cara a las elecciones 2024.

Como parte del proceso interno de la alianza Va por México para la sucesión presidencial en las elecciones 2024, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que ya tiene fecha para registrarse.

Cabe destacar que el Comité Organizador del Frente Amplio por México, anunció que quienes busquen participar en el proceso interno, deberán registrarse durante el periodo del 4 al 9 de julio.

¿Cuándo se registrará Xóchitl Gálvez como aspirante a candidata de Va por México

La senadora de la bancada del Partido Acción Nacional ( PAN ) , Xóchitl Gálvez ya tiene fecha para presentar su registro como aspirante a la candidatura de Va por México a la presidencia.

De acuerdo con lo indicado por la legisladora federal, será desde el primer día de registros, es decir mañana martes 4 de julio, que presentará su documentación para participar en el proceso interno.

Al respecto, Xóchitl Gálvez indicó que acudirá a la que es conocida como Torre Azul, en Paseo de la Reforma, en punto de las 10:30 horas para registrarse ante el Comité Organizador.

Más tarde, a las 12:00 horas, realizará su registro, ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN; a las 13:00 horas, hará lo propio en el CEN del PRD y a las14:30 horas realizará lo mismo en el PRI.

Cabe destacar que el Comité Organizador del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez debe presentar una serie de documentos para registrase como aspirante a la candidatura:

Acta de nacimiento

Credencial para votar

Currículum vitae

Exposición de motivos

Declaración 3 de 3 en materia de transparencia

Declaración 3 de 3 en materia de no violencia

En su caso particular, Xóchitl Gálvez no debe presentar una carta del PAN con respecto al cumplimiento de las normas del partidos, pues la senadora no es militante blanquiazul.

¿Cómo van los aspirantes de la oposición en el tracking diario?

El bloque de la oposición aún no ha establecido a quienes competirán por ser su abanderado en las elecciones 2024, pero ya dio a conocer cuál será su método de selección, a diferencia de Morena.

En el tracking diario que es elaborado de forma conjunta por SDPnoticias y MetricsMX, se contemplan a 3 posibles aspirantes por parte de la alianza Va por México, que conforman PRI, PAN y PRD .

Se tratan de figuras que han manifestado o se ha especulado, su intención de participar en la contienda interna de Va por México, quienes se ubican de la siguiente manera hasta hoy 1 de julio:

Beatriz Paredes , senadora, con un 13.9% (nueve décimas más que ayer)

, senadora, con un 13.9% (nueve décimas más que ayer) Xóchitl Gálvez con 11.4% que entra por primea vez

Enrique De la Madrid con 9.3% (nueve décimas más que ayer)