Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurando que abandonó a gobernadores que no son afines con Morena y sus aliados; te damos los detalles de la dura acusación emprendida por la precandidata presidencial.

Lo anterior fue declarado por la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) rumbo a las elecciones 2024, durante una reunión que sostuvo con miembros de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) en el Puerto de Veracruz.

Aquí, Xóchitl Gálvez aprovechó para arremeter contra AMLO, aseverando que el titular del Ejecutivo sólo favorece a los gobernadores que “le caen bien”.

Cabe resaltar que el álgido pronunciamiento de la aspirante a alcanzar la silla presidencial, surgió en vísperas de los dichos de la gobernadora de Chihuahua por el PAN, Maru Campos, los cuales incluyeron palabras altisonantes, contra la administración que lidera el presidente de México.

Pero, ¿cuál fue el mensaje que le digirió Xóchitl Gálvez a AMLO mediante, el que sugirió que abandonó a gobernadores que no son de Morena y aliados? Acá te explicamos.

Para aprovechar el nearshoring, debemos invertir en infraestructura de forma inteligente.



Ya existe tecnología para hacer eficiente la distribución de mercancías, lo que falta es una cabeza que tome decisiones correctas.



— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 24, 2024

Xóchitl Gálvez asegura que AMLO abandona a los gobernadores “que le caen mal”

Tras la disputa iniciada por Maru Campos contra la administración de AMLO, Xóchitl Gálvez condenó que el mandatario federal sólo apoye a los gobernadores “si le caen bien”, mientras que aquellos que no son de Morena o partidos aliados, sólo han recibido su abandono.

“Ya estuvo suave de si los gobernadores solo si les caen bien los apoya y si les cae mal los abandona”, sostuvo la contendiente opositora.

A su vez, Xóchitl Gálvez señaló que la federación representada por AMLO, desamparó a los gobernadores que no son de Morena o aliados, como es el caso de los estados de Chihuahua y Guanajuato, este último mandatado por el panista Diego Sinhue Rodríguez.

No conforme con estas duras acusaciones, la precandidata presidencial exigió a AMLO “ponerse a trabajar”, pues según los dichos de Xóchitl Gálvez, el jefe de Estado se ha estado entrometiendo en las elecciones 2024.

“Y lo que yo le he dicho al presidente, póngase a trabajar, deje de estarse metiendo en la elección, deje de ser el jefe de campaña de su corcholata y póngase a resolver los problemas de los mexicanos” Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial

Xóchitl Gálvez defiende a Maru Campos; ¿qué dijo la gobernadora del PAN contra el gobierno de AMLO?

Durante las afirmaciones que lanzó Xóchitl Gálvez contra AMLO, donde aseguró que sólo defiende a gobernadores si son de Morena o aliados, la opositora también defendió a la mandataria de Chihuahua, Maru Campos.

“Yo creo que hace bien la gobernadora en defender a su estado y levantar la voz”, exclamó Xóchitl Gálvez desde Veracruz.

Es importante recordar que la gobernadora del PAN denunció la omisión del gobierno federal tras el secuestro de 4 integrantes de la familia LeBarón.

Asimismo, la gobernadora de Chihuahua que hoy defendió Xóchitl Gálvez, pidió el actuar inmediato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la crisis de violencia suscitada en la entidad.

Resaltó, además de las acusaciones, las palabras que expresó la mandataria estatal para referirse a la administración de AMLO.

“Exigimos que el gobierno federal (…) deje de ser omiso, sino es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua”, reclamó la gobernadora.

AMLO evita responder a Maru Campos

Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua no recibió respuesta por parte del presidente AMLO, quien durante su conferencia matutina presidencial, evitó emitir alguna postura ante la afrenta.

El presidente AMLO, a quien Xóchitl Gálvez le exigió dejar de dar preferencia a los gobernadores que son de Morena o aliados, indicó que cuando “hay groserías no”, negándose contundentemente a contestar.

Cuando hay groserías no (...) no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas y es también cuestión de la temporada, como hay elecciones, pero no”, puntualizó el presidente desde Palacio Nacional.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez aspira a convertirse en la próxima presidenta de México, sin embargo, la encuesta MetricsMx reveló que Claudia Sheinbaum la aventaja por más de 37 puntos porcentuales; te decimos cómo van las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

