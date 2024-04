La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó amenazas por parte del crimen organizado en su gira por Chiapas, el 23 de abril.

Su señalamiento se dio durante su mitin en Huixtla, Chiapas, donde Xóchitl Gálvez señaló que el crimen organizado amenazó e impidió el paso a transportistas de las zonas aledañas.

La candidata presidencial de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, señaló que aún con las amenazas para no llenar sus mitines, incluso si solo hubiese una persona en el lugar, ella asistiría.

Sus palabras se dan a poco más de un mes de las elecciones 2024 del próximo 2 de junio , en donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, incluida la presidencia del país.

La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, denunció que el crimen organizado amenazó a transportistas para impedir que personas aledañas a Huixtla, Chiapas, acudieran a su mitin .

Su señalamiento se dio como respuesta a las sillas vacías que se podían observar en su evento, el cual ocurrió el pasado martes 23 de abril, en su gira por Chiapas.

La candidata compartió que su equipo le informó previo a su llegada a Huixtla de la situación, y que “el evento estaba muy solo”, sin embargo, aseguró que así solo hubiera asistido una persona ella iría.

“Mi equipo me decía: ‘oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo’. Yo, así hubiera uno, estaría aquí. Por uno yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida”.

Xóchitl Gálvez