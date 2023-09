Xóchitl Gálvez aclara que no hizo tesis, presentó un reporte de experiencia profesional; acatará decisión de la UNAM

Xóchitl Gálvez aclaró que no hizo tesis , sino presentó un reporte de experiencia profesional para obtener su título y, además, aprovechó para señalar que acatará la decisión que resuelva la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) .

Así lo indicó la representante del Frente Amplio por México, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales durante la noche del miércoles 20 de septiembre.

Esto se generó luego de las acusaciones en su contra , en donde se mencionó que Xóchitl Gálvez habría cometido plagio en su trabajo para obtener su título en Ingeniería en Computación.

Mediante un video mensaje publicado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez aclaró que no hizo tesis para la obtención de su título universitario, sino en realidad presentó un reporte de experiencia profesional.

Esto luego de las versiones que señalan un supuesto plagio en su “tesis”. Sin embargo, señaló que, en caso de que la UNAM resuelva la existencia de algún plagio en su informe presentado , acatará sin ningún problema la respuesta de la universidad.

“Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM”, dijo la candidata de Va por México .

Incluso, Xóchitl Gálvez aseguró que si se llegase a dar esta situación, presentará sin mayor problema otro trabajo que le ayude a la obtención de su titulo profesional.

Indicó, también, que no le asustan los ataques recibidos por parte de integrantes de Morena y sus aliados, mismos que mencionó son aquellos donde aseguran que no es mujer indígena, las intenciones de demoler su casa y ahora donde se busca pierda su título profesional.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera”.

Xóchitl Gálvez