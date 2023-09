La aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que ya está lista para “enfrentar machos” rumbo a las elecciones 2024; así como los ataques desde el gobierno.

En entrevista para Me lo dijo Adela, la aspirante que fue aceptada como la más competitiva por los finalistas, reconoció que fue sorpresivo obtener el reconocimiento previo al domingo 3 de septiembre.

Asimismo, invitó a la ciudadanía que la apoya a acudir al Ángel de la Independencia el domingo para acompañarla a recibir la constancia como la coordinadora del Frente Amplio por México.

Xóchitl Gálvez aseguró que no está preocupados por los ataques que pueda recibir desde la Presidencia de la República, a partir de que sea confirmada como la Coordinadora del Frente organizado desde la oposición.

De acuerdo con Gálvez, quien ha sido respaldada por el PAN, PRI y PRD, sabe que desde la Presidencia hay preocupación por ella, por lo que se dijo segura de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “va a estar en su papel” y la va a agredir.

Sin embargo, aclaró que lo va a tomar con humor y si es necesario, lo va a denunciar porque AMLO no debe de meterse en el proceso electoral.

En el mismo sentido, Xóchitl Gálvez afirmó que se siente “chingona” rumbo a las elecciones 2024 y está lista para enfrentar machos porque ya lo ha hecho antes y les ha dado la vuelta.

“Emoción, reto, o sea, me siento empoderada, me siento chingona. Me encanta que el presidente esté tan preocupado de mí. Me encanta enfrentar machos porque he enfrentado muchos en mi vida y les he dado la vuelta”

Xóchitl Gálvez