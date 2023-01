El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sorprendió a Beatriz Gutiérrez Müller con una serenata y un ramo de flores por su cumpleaños este viernes 13 de enero.

AMLO compartió un video donde se aprecia cómo sus simpatizantes llevaron serenata en uno de los balcones de Palacio Nacional y cómo Beatriz Gutiérrez salió a recibirla en agradecimiento.

Al salir al balcón, los simpatizantes le gritaron mensajes positivos a Beatriz Gutiérrez por su cumpleaños, a lo que ella respondió con besos y abrazos a la distancia .

Pero eso no fue todo, Beatriz Gutiérrez también recibió un ramo de flores y una tarjeta del presidente López Obrador.

Esto fue lo que le dijo AMLO a Beatriz Gutiérrez tras regalarle un ramo de flores por su cumpleaños

En plan de sorpresa, AMLO regaló un ramo de flores a Beatriz Gutiérrez por su cumpleaños número 54. Esto fue lo que le dijo al entregárselo.

“¿No vienes?”, le gritó AMLO. —Ahí voy, respondió Gutiérrez Müller

Al llegar hasta donde se encontraba AMLO, Beatriz Gutiérrez se sorprendió por el ramo de flores que le había llevado, pero al notar que estaban siendo grabados, se apenó y se escondió.

—“Por tus 45, mi amor”, dijo AMLO. —“Ahí me quedé, ahí me quedé, no más”, contestó la doctora.

Beatriz Gutiérrez agradeció el regalo de AMLO y bromeó con que parecía un novio de 15 años por haberle llevado flores a su enamorada.

“Por todo lo que me ayudas y me proteges, me iluminas... a ver si te gustan”, expresó López Obrador.

El ramo de flores traía una pequeña tarjeta con un mensaje de AMLO para su esposa, y aunque el presidente prefería que la leyera en privado, ella lo hizo durante la grabación.

“Felicitadades por tu cumpleaños. Vamos a estar juntos para la eternidad”, leyó Gutiérrez Müller.

En la descripción del video, AMLO le dedicó un fragmento de un poema de Mario Benedetti: “Tus ojos son mi conjuro. Contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada. Que mira y siembra futuro”.

“Feliz cumpleaños, amada Beatriz”, añadió.