En redes sociales se viralizó un video en el que una tiktoker de Rusia le pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que le regale la nacionalidad mexicana con motivo de su cumpleaños.

La inusual petición generó extrañeza en algunos usuarios, mientras que otros le mostraron su apoyo a la tiktoker rusa para que el mensaje llegue hasta Claudia Sheinbaum.

El deseo de la Tiktoker de Rusia por obtener la nacionalidad mexicana fue tanto, que incluso cantó un fragmento del Himno Nacional Mexicano para mostrar su compromiso con el país.

El video de la tiktoker de Rusia que pide a Claudia Sheinbaum regalarle la nacionalidad mexicana por su cumpleaños

Lubasha, tiktoker e influencer de Rusia, compartió un video en sus redes sociales donde pide a la presidenta Claudia Sheinbaum que le regale la nacionalidad mexicana para principios de julio, mes de su cumpleaños.

“Quiero pedirle papeles mexicanos para mi cumpleaños el 13 de julio, si no me los da, me voy a poner muy triste”, dice la tiktoker en el video que ya superó las tres millones de vistas.

La tiktoker también demostró su amor por México al interpretar parte del Himno Nacional Mexicano: “Y la verdad es que me aprendí el Himno Nacional de México, escuchen: ‘mexicanos al grito de guerra’”.

En una parte del video incluso menciona que seguramente lloraría si Claudia Sheinbaum no le regala la nacionalidad mexicana. "pero ya por favor, compartan todos este video para Claudia y que me pueda dar mis papeles mexicanos” dijo a sus seguidores.

Usuarios apoyan a tiktoker de Rusia que pidió a Claudia Sheinbaum regalarle la nacionalidad mexicana por su cumpleaños

La tiktoker de Rusia, Lubasha, ha ganado fama en redes sociales gracias a sus videos de apoyo a mexicanos y migrantes en Estados Unidos.

Uno de sus videos virales promueve boicotear a Coca-Cola debido a que la empresa respaldaría las deportaciones masivas de Donald Trump.

Por tales motivos, cientos de usuarios le mostraron su apoyo para que Claudia Sheinbaum le regale la nacionalidad mexicana: “Lubasha hermana ya eres mexicana”.

Otros incluso aprovecharon para hacer bromas: “ La cambiamos por Ángela Aguilar ” y “La playera de fuerza regida”, señalaron algunos usuarios.