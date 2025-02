En redes sociales se volvió viral el video de un venezolano que suplica a Estados Unidos no ser deportado a México, ya que, según explicó, prefiere ser enviado a otro país.

La grabación de un minuto de duración fue motivo de controversia entre usuarios porque el migrante venezolano dijo que en tierras mexicanas se padece de robos y secuestros.

En medio de la ola de deportaciones en Estados Unidos que encabeza el presidente Donald Trump, otros migrantes también han mostrado su descontento con ser enviados a México.

El video de un migrante venezolano que suplica a Estados Unidos no ser deportado a México; prefiere este país

El migrante venezolano identificado como Referson compartió un video en su cuenta de TikTok donde suplica a Estados Unidos no ser deportado a México ni a Colombia, pues prefiere ser deportado a Perú.

Al explicar sus razones. el venezolano dijo que no quiere ser enviado a México porque “roban mucho”, además de que grupos criminales secuestran a los migrantes centroamericanos.

Por otro lado, el venezolano sostuvo que la economía de Colombia no es la más óptima. “Esa moneda no vale, está igual que Venezuela, así que yo prefiero que me manden a Perú” .

El migrante Venezolano comentó que es justamente en Perú donde tiene familiares y destacó la posibilidad de gestionar la venta de sus dos vehículos en Estados Unidos.

El migrante también descartó la posibilidad de regresar a Venezuela, asegurando que no tendría oportunidades en su país de origen y que “no podía llegar sin nada”.

¿Venezuela es peligrosa? Está entre los países más peligrosos de América Latina

Pese a la violencia que se vive en México y que fue denunciada por el migrante venezolano, un estudio de la fundación InSight Crime determinó que Venezuela está entre los países más peligrosos de América Latina.

De acuerdo con su estudio, estos son los tres países más peligrosos por nivel de inseguridad:

Ecuador es el país con mayor índice de homicidios cada 100 mil habitantes, 44,5 (el promedio mundial es 6) Honduras es el segundo país con mayor cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes, 31,1 Venezuela es el tercer país más violento de América Latina según la ONG con 26,8 homicidios cada 100 mil habitantes