En video, Sabrina Sabrok y su esposo comparten su experiencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); “está calientito y hay poquita gente, una se siente cómoda”, dijo la actriz.

Sumados a la pareja canadiense que llegó a la Ciudad de México (CDMX) a través del AIFA, Sabrina Sabrok compartió su experiencia en el aeropuerto de Santa Lucia.

Fue a través de un video que la actriz y presentadora argentina expuso su aceptación al aeropuerto, el cual aseguró que “le encanta”, a pesar de todas las malas noticias que circulan sobre él.

A continuación te mostramos el video en el que Sabrina Sabrok y su esposo explican porqué en cada viaje eligen al AIFA como su terminal aérea.

“Ahora vamos a Guadalajara, bueno yo me voy a operar allá a Guadalajara y elegí este aeropuerto, dije no yo quiero viajar por el AIFA”

Fue en el área de comida del AIFA que Sabrina Sabrok comentó su experiencia en el AIFA, la cual, tal parece, ha sido muy buena.

Y es que la actriz indicó que tanto ella como su esposo viven en el Estado de México (Edomex) y que desde la primera vez que viajó por el AIFA le encantó, por lo que cada que va a realizar un viaje lo hace por esa terminal aérea.

Sabrina Sabrok aseguró que el aeropuerto se ve moderno y que cuenta con aire acondicionado , lo que le agrada porque “está calientito”; agregó que le gusta todo de él, incluyendo los baños.

“Siempre elegimos este aeropuerto porque nos encanta, a mí me encanto, se ve bien moderno, a parte esta calientito, tiene aire acondicionado, me gustan todos los baños, todo todo, o sea todo lo que es el estilo del aeropuerto me encantó, por eso siempre que viajamos lo elegimos”

