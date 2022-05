Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) sembraron un arma dentro del auto de un padre de familia y luego lo asfixiaron.

Los hechos ocurrieron en Naucalpan el pasado 4 de mayo, cuando el padre de familia viajaba en su auto con sus dos hijas; no obstante, elementos de la FGR detuvieron al padre y a sus dos hijas para luego sembrar el arma en su carro.

El momento de la detención quedó grabada en video, donde luego de bajar del vehículo al padre de familia junto con sus dos hijas, se observa en cámara lenta cómo le fue sembrada el arma.

En entrevista para Proceso, el padre de familia contó que fue a recoger a sus hijas de la escuela y ya de regreso, mientras circulaba sobre la avenida Circunvalación Poniente en el municipio de Naucalpan, Edomex, vislumbró un retén que parecía buscar a alguien.

El retén fue instalado frente a la Escuela Greengates, sin embargo, los supuestos agentes de la FGR que lo conformaban iban vestidos de civil, aunque sí portaban armas largas.

Para su mala suerte, el grupo de agentes lo detuvieron a él y le señalaron que eran “policías de investigación de robo de vehículos”.

Procedieron a bajarlo de su automóvil junto con sus dos hijas, le solicitaron su tarjeta de circulación y le pidieron que abriera el cofre para cotejar el número de serie.

Fue entonces cuando revisaron su vehículo donde le habrían sembrado el arma, que de acuerdo con Proceso era de uso exclusivo del Ejército.

El padre de familia denunció que lo estaban inculpando pues el arma no era suya e inmediatamente los elementos de la FGR lo detuvieron y lo intentaron subir a un vehículo particular.

“Me bajo, les piden a mis hijas que también se bajen y cuando se bajan y estamos ahí, que quiénes somos, que cómo nos llamamos, piden mi licencia y todas esas cosas, uno dice que encuentra un arma. Yo no conozco de armas. Solo vi que levantó el arma así y dice: ‘¿y esto? Y mi reacción fue: ‘no, no, no, no, eso no es mío, a mí no me estén inculpando por cosas que no’ y terminando de decir eso ya me tenían agarrado y ya me querían trepar a un coche que ni siquiera era una patrulla, era un coche particular”.

Padre de familia